Защо джинджифилът трябва да бъде героят на сутрешната ви рутина

Една от основните причини, поради които джинджифилът се препоръчва, особено сутрин, е положителният му ефект върху храносмилателната система.



Джинджифилът стимулира храносмилателните сокове, подобрява метаболизма и намалява подуването на корема.



Често се комбинира с топла вода и лимон като напитка, която подобрява храносмилането и помага за елиминирането на натрупаните през нощта токсини.



Джинджифилът действа и като естествен енергиен стимулатор за всеки, който се чувства уморен или отпаднал сутрин.



Уникалната му комбинация от антиоксиданти, витамини и минерали може да увеличи кръвообращението и да повиши енергийните нива, без внезапния спад, който кофеинът често причинява.

Освен уникалния си мирис и вкус, коренът от джинджифил се смята и за едно от най-лековитите растения в природата.



Характеризира се с острия си вкус и се счита за специфична подправка или добавка към ястия, която се добавя към супи, салати, основни ястия, яхнии, но също и в алкохолни напитки.



В допълнение към подобряване на вкуса на джинджифила, добавен към храната или любимата ви напитка, той също ще помогне за повишаване на имунитета и ще реши някои здравословни проблеми.



Лесно достъпен



Коренът на джинджифила може лесно да се намери в магазините и на зелените пазари, но ако искате да опитате, можете лесно да го отгледате сами. Коренът от джинджифил расте в добре дренирана почва. Но ако живеете в апартамент и пространството е ограничено, можете също да отглеждате това лечебно растение в саксия, която да стои на терасата.



Как да запазим свежестта му?



Ако непланирано сте закупили голямо количество джинджифил от пазара или в магазин, вероятно сте в дилема как правилно да го консервирате и съхранявате, като същевременно гарантирате, че храната няма да загуби своята свежест, лечебни свойства и вкус.



Можете да съхранявате пресен джинджифил в долното чекмедже на хладилника до пет дни. Единственото нещо, за което трябва да внимавате през този период, е джинджифилът да се съхранява с кората.



Можете да го изсушите.Най-здравословният начин за съхранение на джинджифил е да го изсушите. Този процес е много бърз и лесен.



Внимателно обелете корена, нарежете го на тънки кръгчета и го подредете в тава за печене. Сложете така приготвения джинджифил в предварително загрята фурна на 50 градуса да се суши за около два часа.



След като изминат двата часа, изключете фурната и оставете джинджифила вътре да изсъхне, докато фурната се охлади напълно.



Когато джинджифилът се охлади, съхранявайте го в стъклени буркани, които ще останат затворени през цялото време.

Захаросан джинджифил



Знаете ли, че можете да подсладите джинджифила, който планирате да използвате за приготвяне на сладкиши и бисквитки, предварително и по този начин да запазите свежестта му?



Ако искате да направите това, обелете пресния джинджифил и го нарежете на малки лентички. След като джинджифилът е приготвен по този начин, го съхранявайте в по-голяма купа и добавете голямо количество захар и вода, за да го покрие.



Разбъркайте добре захаросания джинджифил и го оставете да къкри за кратко (около 15-20 минути) на слаб огън. Накрая прецедете джинджифила.

Във фризера



Най-лесният и най-прост начин за консервиране и съхранение на джинджифил е да държите корена на растението във фризер. По този начин може да го съхранявате около осем месеца.



Въпреки това, преди да съхранявате джинджифил, препоръчително е да го обелите и нарежете на тънки лентички или малки кубчета.



Преди употреба извадете от фризера само толкова джинджифил, колкото ви е необходимо за приготвяне на желаната рецепта.