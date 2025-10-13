Защо добрите мъже стават лоши съпрузи

„Добър човек се намира трудно.“ Такива думи често казват жени, търсещи любов. Но „добър човек“ ли трябва да търсите?

Разбира се, това не означава, че трябва да търсите пренебрежителен, токсичен или злоупотребяващ партньор, но мъжете, които се определят като „добри“, не винаги са най-добрите съпрузи.

Ето защо:

1. Винаги искат да ви помогнат.

Малко помощ и подкрепа от вашия партньор са добре дошли, но добрите мъже често отиват прекалено далеч.

Те искат да поемат вашите задължения вместо вас и да решат всичките ви проблеми в момента, в който възникнат.

Но вие също искате да стоите на краката си и да не позволявате на мъж-хеликоптер да се намесва, когато възникнат трудности.

Но те настояват да се намесват дори да искате от тях само комфорт и разбиране на чувствата ви.

2. Винаги искат да помагат на другите.

Добрият човек не само ще се опита да ви помогне, но ще даде всичко от себе си, за да помогне и на други хора.

Благородно е всичко това. Но когато дават толкова много от времето и енергията си на другите, понякога не успяват да обърнат на партньора си вниманието, което заслужава.

Партньорът на добрия мъж може да бъде пренебрегнат, а това може да предизвика чувство за пренебрежение и негодувание.

3. Те искат винаги да сте щастливи.

Добрият мъж не иска просто да сте щастливи – той наистина има нужда от това.

Той често приравняват вашето щастие с неговото и здравето на брака. Ако вие сте нещастни, той също се чувства ужасно.

Той или ще си въобрази, че вината е негова, или, както в първата точка, ще ви нападне като супергерой и ще се опита да поправи това, което ви прави нещастни.

А това е голямо напрежение. Защото никой не е щастлив постоянно.

Той полудява, когато сте нещастни, а това може да ви накара да се почувствате така, сякаш трябва да криете истинските си чувства или рискувате да го разстроите.

Това е рецепта за катастрофа.

4. Мразят конфликтите и се опитват да ги избягват на всяка цена.

Конфликтът не е забавен. Но понякога се налага.

Когато двойките се карат, това може да хвърли светлина върху различни желания и нужди, които остават незадоволени.

Това може да ви научи да се разбирате по-добре. Може да изясни границите. Това може да е възможност да премахнете малко бреме от себе си.

Но много добри хора мразят конфликтите. В крайна сметка се нуждаят от теб, за да бъдат щастливи. А ако се караш с него, не си доволен, нали?

Основното е, че добрите хора понякога не казват цялата истина, ако смятат, че това ще доведе до конфликт.

И предпочитат да оставят проблемите без внимание, отколкото да рискуват да провокират конфликт.

Тези проблеми се натрупват и често прерастват в много по-сериозни катастрофи по-късно.

5. Трудно изразяват своите нужди и желания.

Картината за добър човек в момента: иска да помогне на всички, иска вие и другите да сте щастливи, не иска да влиза в конфликти.

Резултатът е човек, който избягва да изразява своите нужди или желания от страх да не стане бреме, да не направи вас или другите нещастни или да предизвика конфликт.

Той предпочита да потисне чувствата си, за да запази мира. И няма нужда да казвам, колко вредно е за него, но и за връзката му с вас.

Неговата потребност да направи всички останали щастливи може да доведе до собственото му нещастие.

6. Той може да позволи на вас или на други хора да се отнасят лошо с него.

Какво получавате, когато съчетаете силно желание да помагате на другите, нужда да виждате другите щастливи, нежелание да участвате в конфликти и нежелание да изразявате нужди и желания?

Липса на граници.

Много добри хора си позволяват да бъдат използвани, малтретирани и дори обиждани.

А тъй като е по-лесно да излеем гнева и разочарованието върху тези, които обичаме, просто защото са близо до нас, понякога може да откриете, че използвате своя добър човек като боксова круша.

7. Може да пренебрегне собственото си благополучие.

Добрите хора са толкова съсредоточени върху щастието, здравето и благополучието на другите, че често правят големи жертви, за да станат добрите самаряни.

Със сигурност бихме могли да използваме още няколко добри самаряни на този свят. Но без балансиран подход към тези неща, един добър човек може да се окаже, че дава всичко, което има, не задържа нищо, за да осигури собственото си благополучие.

Той може да се изтощи физически. Може да положи огромни емоционални усилия. Може да опита да носи бремето на света на раменете си.

А в крайна сметка, ще плати цената за всичко това. И бракът ви също.

8. Може да имат нереалистични очаквания как трябва да изглежда бракът.

Добрите мъже обикновено са оптимисти. Те предпочитат да виждат доброто в света. И това не е лошо.

Те обаче често искат нещата да са различни от реалността, която виждат. Оттук и необходимостта да помагаме на другите и да правим другите щастливи. Те искат да живеят в спокойна утопия, където има малко проблеми и има много радост. Те искат бракът им да бъде спокойна утопия.

Но бракът не е утопия. Без значение, как опитва двойката, в отношенията им ще има неизбежни възходи и падания. Никой не е застрахован от неуспехи във връзка.

Този нереалистичен възглед, как трябва да изглежда бракът, всъщност може да се превърне в източник на много проблеми и конфликти, защото никога не можете да съответствате на човека, който съпругът ви смята или иска да бъдете.

По ирония на съдбата желанието му за идеална хармония може да причини дисхармония.

Понякога от такива добри хора се получават невероятно лоши съпрузи…

Източник: cluber.com.ua; obekti.bg