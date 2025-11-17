Защо драмите и скандалите ни вълнуват повече от добрите новини

Замисляли ли сте се защо новините за скандали, раздели и конфликти винаги са сред най-четените? Или защо социалните мрежи буквално „избухват“, когато се случи нещо драматично? Не е защото сме злонамерени или обичаме да се радваме на чуждото нещастие. Истината е по-проста – така е устроен човешкият мозък.

Драмата като еволюционно наследство

От еволюционна гледна точка, нашите предци са имали нужда да бъдат постоянно нащрек. Кой с кого се кара, кой нарушава правилата, кой е потенциална заплаха за групата – всичко това е било въпрос на оцеляване.

Затова мозъкът ни е развил нещо, което психолозите наричат „негативен приоритетен ефект“ – ние обръщаме повече внимание на лошото, отколкото на доброто. В праисторически времена това е спасявало живота ни. В съвременния свят обаче, когато реалните опасности са по-малко, тази древна функция се превръща в интерес към драма, скандали и клюки.

Клюката – древната социална мрежа

Британският антрополог Робин Дънбар изследва социалните връзки и твърди, че клюките са били „социална валута“ още в първобитните общества. Говоренето за другите е служело за поддържане на социалния ред – начин да знаем на кого можем да се доверим и как да се ориентираме в групата.

Днес клюките просто са се преместили онлайн – в социалните мрежи, таблоидите и коментарните секции. Вместо край лагерния огън, клюкарстваме в Instagram и TikTok.

Драмата като източник на удоволствие

На невробиологично ниво, всяка нова информация активира системата за възнаграждение в мозъка. Когато научаваме нещо „пикантно“ или „шокиращо“, се отделя допамин – химичното вещество, което ни кара да се чувстваме добре.

Затова дори когато знаем, че дадена клюка е безсмислена, тя пак ни носи моментно удоволствие.

Психолозите го сравняват със сладкото – мозъкът обича „захарни бомби“ от информация, дори и да не са полезни. Така се обяснява защо толкова лесно се пристрастяваме към скролване, скандали и сензации.

Социалните мрежи – перфектната сцена за драма

Алгоритмите на социалните мрежи отлично познават човешката психология. Постовете с емоции, конфликти и силни реакции получават най-много ангажираност. Това означава повече кликове, повече време на екрана и повече реклами – тоест, печалба.

Така социалните мрежи подсилват драмата, защото ние – техните потребители – реагираме най-силно именно на нея. Колкото повече се възмущаваме, спорим и споделяме, толкова по-голямо внимание получава съдържанието. И така цикълът се затваря.

Как да се измъкнем от „драматичния капан“?

Психолозите съветват да не се борим с човешката си природа, а да я разберем. Любопитството към другите е естествено и не е нещо лошо. Проблемът идва, когато драмата започне да замества реалните ни емоции и преживявания.

Ето няколко малки трика, които те посочват: