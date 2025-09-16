Защо е вредно да спираме кихавицата си

Със сигурност ви се е случвало да се намирате на някое неудобно за кихане място. Чакате в пълна тишина в лекарския кабинет, намирате се в час, настанили сте се на първи ред на театралната постановка и т.н.

Приисква ви се да кихнете, но знаете, че е по-добре да се въздържите. От социална гледна точка може би да, но не и от здравословна.

Това си е един направо опасен навик.

Така не само се предотвратява изхвърлянето на бактерии от организма, но се пречи и на освобождаването на значителни количества енергия. В края на краищата натрупаното налягане се разтоварва със скорост до 180 км/ч. Представете си само – при потискане цялата тази енергия се пренасочва в тялото и може да натовари, или дори нарани диафрагмата и хранопровода.obekti.bg





