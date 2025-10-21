Защо любимците ни ядат трева

Ако попитате ветеринарния си лекар, той най-вероятно ще потвърди, че въпросът „Защо кучето ми яде трева?“ е сред най-често задаваните от собствениците на домашни любимци. И това е съвсем нормално – макар да са редом до хората от хиляди години и да смятаме, че ги познаваме добре, все още има някои странни поведения на домашните ни любимци, които вероятно никога няма да разберем съвсем.

Голяма част от хората вярват, че ако кучето им си хапва трева навън, това е свързано с някакъв вид дискомфорт. Или казано с други думи – животното прави това, за да повърне и да му стане по-леко. И докато е вярно, че повръщането при домашните ни любимци действително понякога им помага да се „пречистят“ от нещо, което им тежи или ги дразни, няма категорични доказателства в подкрепа на тази теза. Дори напротив. Защото причините, поради които четириногите ни другари ядат трева, са няколко и те далеч не се изчерпват с разстроен стомах, отбелязват от Американския киноложки клуб.

ЗАЩО КУЧЕТАТА ЯДАТ ТРЕВА?

Много кучета ядат трева, като понякога те я поглъщат, докато друг път изглежда, сякаш просто я дъвчат, а след това – изплюват под формата на каша. И макар към настоящия момент никой да не знае защо домашните ни любимци имат интерес към тревата в дадени моменти, има някои популярни теории, на които си струва да обърнем внимание.

Кучето изпитва дискомфорт

Това безспорно е едно от най-популярните и общоприети схващания, свързани с яденето на трева при четириногите – те го правят, защото се чувстват зле. Резултатите от последни проучвания, които са изследвали именно тази теория обаче, са установили, че едва 8% от четириногите, хранещи се със зеленина, показват признаци на заболяване преди яденето на трева, а само 22% действително повръщат след това. Нещо повече, животните, които изглеждат болни, преди да ядат трева, са и тези, които я изхвърлят от организма си след това. Цитираното проучване обхваща повече от 1500 кучета. Така че, макар мнозина да са свикнали с тази идея, истината е, че данните не подкрепят напълно твърдението, че домашните любимци ядат трева, защото се чувстват зле.

Пика

Пика е вид хранително разстройство, свързано с ядене на неща, които по принцип не са типични за дадено животно. Понякога това е знак за определен хранителен дефицит, но в повечето случаи подобно поведение е по-скоро израз на скука, особено ако става въпрос за малки и подрастващи кученца. Яденето на трева е сред най-разпространените проявления на това хранително разстройство, като повечето специалисти са еднодушни, че това спада към нормалното и неопасно кучешко поведение.

Унаследено поведение/инстинкт

Съществуват доказателства в подкрепа на тезата, че консумацията на трева е може би нормална тенденция, наследена от древните предци на кучетата. Всъщност, според последни данни, около 10% от изпражненията на дивите вълци и кучета са съставени от преработени трева и фураж. Това показва, че може би в природата на четирикракия ни приятел, по-точно в ДНК-то на неговите предци, е заложено да се опитват да балансират месната си диета и с растителни съставки.

Недобре балансирана диета

Хранителни дефицити вследствие на недобре балансираната диета на кучето също могат да са причина за яденето на трева, отбелязват от PetMD. Не бива да забравяме, че всичко, което консумираме, ни носи определени хранителни вещества. При кучетата обаче е малко по-различно, тъй като те нямат ензимите за разграждане на някои храни. За да си набавят допълнително фибри например, четириногите може да хапват трева. И тъй като те не се усвояват добре, това предизвиква дразнене на стомаха. Според тази теория, докато „пасат“, е възможно косматите ни другари да се самолекуват, тъй като свързват тревата с повръщане.

Навик, скука или забавление

Най-вероятната причина кучетата да ядат трева всъщност може би е съвсем проста: защото е забавно, интересно и ново поведение! Може и да не ви се вярва, но някои четириноги обичат вкуса на трева в устата си!

В проучване на гигантски панди (чийто особен растителен апетит ги е поставил в списъка на застрашените видове), учените са изследвали защо тези животни са избрали да ядат само бамбук. Това, което са открили, е, че храненето и апетитът са в сложно взаимодействие, в което участват вътрешни химикали, включително – допамин, за който се смята, че е свързан с удоволствието и наградата при много видове. Учените предполагат, че гигантската панда яде бамбук, за да стимулира отделянето на допамин – консумацията му й позволява да изпитва „наслада“ и затова тя избира тази храна.

Възможно е кучетата да дъвчат трева, защото това предизвиква освобождаване на допамин и при тях, което засилва чувството за възнаграждаване. Ако наблюдавате по време на разходка малко по-внимателно любимеца си, ще забележите, че той търси конкретни, по-остри тревички, които леко гъделичкат венците му. Скуката прави нашите четириноги приятели странно изобретателни – постарайте се да разнообразите излизанията си с различни игри и забавления!

Естествено прочистване от паразити

Тази теория се опира на проучване, направено през 2008 година, според което кучетата похапват трева, защото по този начин естествено се прочистват от чревни паразити. Тя се подкрепя и от изследвания над поведението на диви шимпанзета, които предполагат, че животните поглъщат растителен материал, за да увеличат чревната си подвижност и да изхвърлят всичко излишно от организма си.

И макар че собствениците обезпаразитяваме вътрешно домашните си любимци, те не разбират това и вероятно, водени от инстинкта си, търсят свои начини за това. Генетично поведение, което кара кучето да се чувства добре.

ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАМЕ, ИЛИ ДА СПРЕМ НЯКАК КУЧЕТО СИ ДА ЯДЕ ТРЕВА?

В повечето случаи фактът, че кучето ви от време на време похапва трева, не бива да ви тревожи. Специалисти в цял свят са на мнение, че това странно за месоядно животно поведение има своите причини. Каквито и да са те, то това е безопасно и в някои случаи – дори здравословно.

Ако все пак се притеснявате, че кучето ви изпитва нездрав интерес към хапването на трева, то има няколко неща, върху които да помислите, преди да предприемете каквито и да е било действия.

На първо място – опитайте се да разберете причината защо вашето куче яде трева. Наблюдавайте дали повръща, след като я консумира. Ако да – променете диетата му, добавяйки продукти с повече фибри. Ако ли не – значи най-вероятно се касае за навик или скука. В този случай можете да помислите как да направите разходките му по-интересни – включете повече игри и забавления, ангажирайте вниманието му. Осигурете му повече движение, купете му и нови играчки за дъвчене.

Истината е, че никой не знае точно защо кучетата обичат от време на време да си похапват трева навън. Важно е да не пречим и да не се караме на животното, когато го прави, както и да следим да не „пасе“ от тревни площи, за които имаме съмнения, че са третирани с химикали, потенциално опасни за здравето на любимеца ни.

Освен хербицидите и пестицидите, които са токсични за животното, има много домашни и градински растения, които са отровни за кучетата. Затова бъдете внимателни, проучете какви растения виреят в района, където разхождате четириногия си приятел. И най-важното – не се тревожете, в поведението му няма нищо нередно или неестествено!

ЗАЩО КУЧЕТО МИ ИЗВЕДНЪЖ ЗАПОЧНА ДА ЯДЕ ТРЕВА?

Най-важното нещо, когато забележите, че кучето ви яде трева, е да разберете дали това е ново поведение, или вие го забелязвате за първи път. Счита се за нормално четириногите да хапват трева по време на разходка или когато разузнават в задния двор, но ние просто предполагаме, че животното я души (и пропускаме момента с яденето).

ЯДЕНЕТО НА ТРЕВА ОПАСНО ЛИ Е ЗА КУЧЕТАТА?

Не, яденето на трева само по себе си не е опасно за домашните ни любимци. Биологично погледнато, предците на кучето ви са смятали тревата за основна част от диетата си и е напълно безопасно за тях да ядат и да я усвояват по предназначение. Като се има предвид това, ще трябва да внимавате какво има в самата трева. От буболечки до токсични растения или пестициди – не всяка трева е безопасна.

КОГА Е ДОБРЕ ДА СЕ СВЪРЖЕМ С ВЕТЕРИНАРНИЯ СИ ЛЕКАР?

Ако кучето ви започне да яде трева изведнъж, и то в големи количества, това е ново и странно поведение, което си струва да бъде проверено. Ако подозирате, че е възможно домашният ви любимец да е ял от място, третирано с някакъв вид пестицид, или забележите токсично растение наблизо, това също е причина за безпокойство.

Симптомите за натравяне, за които трябва да следите, включват: треперене; диария; бледи венци, летаргия.

БОЛНО ЛИ Е КУЧЕТО МИ, АКО ЯДЕ ТРЕВА И ПОВРЪЩА?

Куче, което яде трева и повръща, не е непременно причина за безпокойство, особено ако е изолиран инцидент. Ако се случи веднъж, вероятно е питомецът ви да има нужда да изхвърли от организма си нещо, чието място не е там или да се бори с преходно гадене. Ако обаче това се превърне в повтарящо се поведение по време на разходки или докато животното си играе в двора, свържете се с ветеринарния си лекар.

Кучето ви не е болно, ако от време на време пасе трева. Въпреки това, както всяко прекомерно поведение при домашните ни любимци, така и това следва да бъде проверено при специалист, за да се установи каква е потенциалната причина.

В заключение, в общия контекст навикът на кучето ви да яде трева е безвреден. Това е нещо нормално за домашните любимци и само по себе си не е проблемно поведение. Без значение каква е истинската причина кучетата да ядат трева (а тя може да е съвсем различна от гореизброените или комбинация от тях), това не бива да буди притеснение у вас като собственик. Ако питомецът ви изглежда здрав и видимо се чувства добре – значи всичко е наред. Ако обаче животното не се чувства добре, повръща от време на време (независимо дали е свързано с яденето на трева, или не), необходимо е да посетите ветеринарния си лекар.