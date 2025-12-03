Защо любовта е сляпа? Как романтичната любов променя мозъка

Всички сме били през това: да се влюбваме толкова силно в някого, че недостатъците му сякаш изчезват и само по-светлата страна свети. Изведнъж останалият свят сякаш не съществува и има само един човек, който наистина има значение. Ако някой попита защо, отговорът винаги е бил един и същ: защото любовта е сляпа! Няма разсъждение, няма логика – само това.

Някога чудили ли сте се защо „любовта е сляпа“? Благодарение на първото в света австралийско проучване, сега разбираме защо. Проучване от 2024 г. на изследователи от ANU, Университета в Канбера и Университета на Южна Австралия установи, че любовта разбърква мозъка ! Резултатите от проучването са публикувани в списание Behavioral Sciences.

Как романтика променя мозък

Знаем, че романтичната любов променя мозъка, като освобождава така наречения хормон на любовта окситоцин . Той е отговорен за еуфорията, която изпитваме, когато се влюбим. Но какво да кажем за сляпата любов? Защо поставяме този човек на пиедестал в първия прилив на романтика? Изследователите са измерили как една част от мозъка е отговорна за това.

В това, което се счита за първото в света проучване, изследващо връзката между системата за поведенческа активация (BAS) на човешкия мозък и романтичната любов, изследователите са изследвали 1556 млади хора, които са се идентифицирали като „влюбени“.

Изследователите анкетирали участниците и наблюдавали емоционалната им реакция към партньора, поведението им около тях и фокуса, който поставяли върху любимия човек над всичко останало.

Това, което откриха изследователите, ще ви изуми.

Любовта хакне системата за възнаграждение на мозъка

Оказва се, че мозъкът ни реагира различно, когато сме влюбени. Той поставя обекта на нашите чувства в центъра на живота ни.

„Всъщност знаем много малко за еволюцията на романтичната любов. В резултат на това всяко откритие, което ни разказва за еволюцията на романтичната любов, е важно парче от пъзела, който едва сега започва“, каза водещият изследовател и докторант на ANU Адам Боде.

Романтиката също има своята история. „Смята се, че романтичната любов се е появила за първи път преди около пет милиона години, след като сме се отделили от нашите предци, големите маймуни. Знаем, че древните гърци са философствали много за нея, разпознавайки я едновременно като невероятно, но и травмиращо преживяване. Най-старото стихотворение, открито някога, всъщност е любовно стихотворение, датиращо от около 2000 г. пр.н.е.“, добави Боде.

Изследователите установили, че романтичната любов е свързана с промени в поведението, както и в емоциите.

„Начинът, по който любимите хора придобиват особена важност обаче, се дължи на окситоцина, който се комбинира с допамина, химикал, който мозъкът ни отделя по време на романтична любов. По същество любовта активира пътища в мозъка, свързани с положителни чувства“, добави Кавана.

Сега изследователите планират да проучат разликите в начина, по който мъжете и жените подхождат към любовта. Кой знае – може би един ден те ще ни помогнат да спрем да се влюбваме в грешните хора!

Actualno.com