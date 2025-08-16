Защо момичетата с тревожност понякога се установяват във връзки

Понякога се съгласяваме, защото не искаме да предизвикваме вълни. Не искаме да повдигаме въпроси, които ни притесняват във връзката, защото се притесняваме да не изплашим другия човек. Не искаме да предизвикваме драма. Избягваме конфликтите, защото са твърде стресиращи. По-скоро бихме предпочели мълчаливо да страдаме, отколкото да изведем притесненията си на преден план и да се окажем в спор. Но ако не сме открити с партньорите си относно очакванията и желанията си, те никога няма да могат да ни дадат това, което искаме, дори и да искат. Трябва да бъдем откровени относно мнението си, защото партньорите ни не могат да четат мислите ни. Те не могат да се досетят какво ни притеснява, когато отказваме да ги попълним.

Понякога се примиряваме, защото чувстваме, че не заслужаваме повече от това, което вече получаваме. Нашата тревожност ни кара да се съмняваме в себе си. Това ни кара да се чудим дали изобщо сме достойни за любов. Не искаме да искаме повече, защото не искаме да бъдем алчни. Не искаме да си изкушаваме късмета. Щастливи сме, че на тази планета има някой, който е готов да ни търпи – когато всъщност присъствието им би трябвало да е абсолютният минимум. Ние не пречим на никого. Ние сме ценни и заслужаваме да се отнасят с нас по този начин. Заслужаваме любовта, която ни прави щастливи и изпълнени.

Понякога се установяваме, защото искаме да останем в малките си мехурчета, в зоната си на комфорт. Ако сме във връзка от дълго време, няма да искаме да си тръгнем, защото сме свикнали с този човек. Знаем какво да очакваме от тях. И дори да не сме щастливи, поне не се чувстваме неудобно или уплашени. Оставаме, защото твърде много се страхуваме от неизвестното, за да направим решителна крачка – но понякога рисковете са необходими. Понякога рисковете водят до най-щастливите възможни резултати. Не можем да останем, защото е най-удобно. Но понякога най-неудобното действие е най-доброто за нас.

Понякога се съгласяваме, защото имаме толкова много проблеми в началните етапи на връзките. Не искаме да ходим по партита, да говорим с нови хора и да преглеждаме непознати в приложения. Предпочитаме да преминем към релаксиращия етап на връзката, където вече се познаваме и се чувстваме комфортно един около друг. Не искаме да се връщаме обратно в света на запознанствата толкова силно, че да останем с грешния човек, за да избегнем това преживяване отново. Но да останеш с грешния човек никога не е решението. Да се ​​откажеш не винаги е лошо нещо, особено когато става въпрос за любов.

Понякога се примиряваме, защото имаме меки сърца и сме склонни да прощаваме. В края на краищата, ние сме правили доста грешки, така че не се чувстваме комфортно да таим злоба към хора, които са ни наранили. Не искаме да отблъскваме добрите хора. Но има разлика между това да простиш на някого, който искрено съжалява, и да простиш на някого, който си е създал навик да ни наранява. Не оставяме нищо на никого. Не сме задължени да останем във връзка, само защото бяхме в нея вчера. Можем да направим промяна по всяко време. Можем да тръгнем сами, ако това е най-доброто решение.





