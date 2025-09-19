Защо мъжете изневеряват дори на най-красивите жени: Шокиращата истина от сексолог

Сертифицираният сексолог, секс треньор и експерт по семейни отношения Артем Герасимов споделя своите разкрития за това защо мъжете изневеряват дори на най-красивите жени.

Изневярата не е свързана със секса . Тя е свързана с бягството. „Работя с мъже, които са изневерявали. Богати и бедни, млади и зрели, женени за модели и скромни домакини. И знаете ли кое е общото между всички тях? Никоя от жените им не заслужаваше да бъде предадена. Тогава защо го правят? “ казва сексологът.

1.. „Тя е перфектна… и това е ужасно.“ Много хора мислят: „Ако бях с красива/умна/грижовна съпруга, никога не би ми хрумнало да изневеря.“ Това е лъжа. Ето какво си мислят изневерилите: Не се чувстват достатъчно добри („Тя е прекалено добра за мен, скоро ще разбере“) Загуба на контрол („Тя е самостоятелна, което означава, че може да ме напусне“) Той се чувства ненужен („Тя може да се справи без мен“). И тогава изневярата се превръща в начин да „изравниш игралното поле“ – да я унижиш подсъзнателно, за да почувстваш своята сила.

2. „Не е тя, аз съм този, който ме мрази.“ Повечето изневери не са търсене на нещо по-добро, а бягство от себе си . Мъжете, които често изневеряват: Се чувстват като неудачници (в работата, в обществото, в леглото), Страхуват се от старостта и липсата на удовлетворение („Вече не съм същият“), Живеят с чувство на фалш („Трябва да съм щастлив, но…“). И тогава новата жена не е любов, а „хапче“. Краткосрочен допинг, който създава илюзията: „Все още мога“ (сексуално, емоционално, социално), „Не съм стар“ (млада любовница = потвърждение на младостта), „Не съм никой“ (някой отново го гледа с обожание). Но това вълнение трае само до първото обаждане на съпругата.

3. „Липсва ми… но какво?“ Най-честият отговор на изневеряващите на въпроса „Защо?“ е „Не знам“. И това е вярно. Защото истинската причина обикновено се крие извън секса и извън жената: Скука (не във връзката, а в живота му), Страх от рутината („Сякаш вече съм мъртъв“) Нужда от риск („Искам да се чувствам жив“) Детска травма (бащата е изневерявал → синът повтаря сценария). Изневярата е вик от душата, който е приел грозна форма.

4. „Не е нейна вината. Но той също не е чудовище.“ Да, изневярата е предателство. Но изнрверяващите рядко го правят „просто така“. Те не знаят как да говорят за страховете си (обществото учи мъжете да мълчат), Те не разбират какво искат (защото са се лъгали години наред), Те се страхуват да признаят, че са нещастни („Истинските мъже не се оплакват“). И вместо честен разговор, те избират страхливо измъкване – предателството.

5. Какво да направите, ако това се отнася за вас? Ако сте изневерили: Спрете да лъжете себе си, че „това е само секс“ – това е бягство. Намерете истинската причина (страх? скука? несигурност?). Решете: искате ли да разрушите или да изградите? Ако искате да изградите, започнете с разговор. Ако са ви изневерили: Разберете: това не е ваша вина. Дори да не сте били перфектни, предателството винаги е избор. Не вярвайте в „еднократна грешка“. Без да работите върху причините, това ще се случи отново. Решете: струва ли си да го спасите? Ако той не е готов да се промени, бягайте. Изневярата не е краят. Тя е началото. Или началото на края (ако продължавате да лъжете), или началото на нов живот (ако сте готови да се изправите пред истината). Изборът е ваш.

Dama.bg





