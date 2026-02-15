Защо мъжете на средна възраст стават непоносими

Много дами с мъже на средна възраст се оплакват: „Преди беше забавен, а сега е рязък към децата и дистанциран от мен.“ „Дори не ме целува за „здравей“.

Агресията му на пътя е извън граници.“ Изглежда, сякаш човекът, когото сте обичали, е претърпял трансплантация на личността.

Британската психоложка Трейси Кокс разкрива пред Daily Mail причините за това, а те могат да бъдат както от биологичен, така и от социален характер.

Синдром на раздразнителния мъж

Около 40-годишна възраст тестостеронът започва да пада с 1-2% годишно. Когато нивата станат твърде ниски, много мъже изпадат в състояние, известно като синдром на раздразнителния мъж, изразяващ се в прояви на гняв, нетърпение и депресия. В случая депресията често се проявява под формата на лесна раздразнителност и отдръпване, а не на тъга.

Проблеми със съня

Нарушенията на съня засягат около 35% от мъжете на средна възраст. Липсата на почивка усилва раздразнителността и намалява емоционалния контрол.

Натиск от всички страни

Работа, финансови задължения, грижа за родители и деца – натискът се трупа. Между 30 и 49 години мъжете отчитат най-високи нива на стрес на работното място – около 67%.

Криза на средната възраст

Много мъже сравняват живота си с „плана“, който са имали. Кариера в застой, неизпълнени мечти, приятели с по-добър живот – всичко това може да доведе до чувство на разочарование и раздразнителност.

Липса на интимност

За мъжете сексът е не само израз на любов, но и начин за справяне със стреса. Отхвърлянето на инициативата им води до усещане за непривлекателност и провал.

Как да помогнете без ултиматуми и конфликти:

Подходете нежно

Изречения като „Изглеждаш изтощен, скъпи“ или „Напоследък си под напрежение“ помагат повече от обвинения. Слушайте и задавайте въпроси без натиск: „Всичко наред ли е?“.

Следете здравето

Хъркане, честото събуждане, умора дори след 7-8 часа сън – възможна сънна апнея. Съвременните изследвания на съня могат да се направят и вкъщи. Други признаци: рязко наддаване на тегло, злоупотреба с алкохол или други вредни вещества, липса на движение.

Обърнете внимание на стреса

Съсредоточете се върху малки ежедневни ритуали: разходки след вечеря, време за разговори без деца, малки жестове на нежност.

Говорете за здравословни навици

Балансирана диета, физическа активност и качествен сън подобряват настроението, енергията и устойчивостта на стрес.

Подкрепа и състрадание

Мъжете често не могат да говорят за чувствата си. Покажете разбиране, но поставяйте граници: „Виждам, че си стресиран, но това не оправдава грубостта към мен“.

Лекарска помощ, ако е нужно

Ако мъжът отказва преглед, можете да използвате семейния мотив: „Проверката ще е заради нас, ако не заради теб“. Лекарят може да провери тестостерон, щитовидна жлеза, витамин D, сънна апнея или да предложи терапия.

Пример от живота

Люк, 47 г., става критичен и избухлив. След упорити опити жена му успява да го убеди да се прегледа. Диагнозата: начална сънна апнея, наднормено тегло и изтощителен работен график. С подкрепата на семейството той променя режима си, връща се във фитнеса и старият му темперамент постепенно се завръща.

„Мислех, че съм го изгубила завинаги“, споделя жената до него. Истината е, че мъжът, когото обичате, не е изчезнал. Той е все още там, до вас, понякога уморен, понякога изгубен, но чакащ някой да му подаде ръка, за да се върне към себе си. Просто му е нужен не упрек, а разбиране. Не дистанция, а помощ, за да намери пътя обратно.