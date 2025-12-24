Защо мъжете са виновни за лошото настроение на жените

Мъжете често се оплакват, че жените им са в лошо настроение, без при това изобщо да осъзнават, че виновниците за това състояние обикновено са самите те.

Ако попитате повечето мъже кога за последно са направили комплимент на половинката си, сигурно ще им трябва доста време, за да се сетят. Да не говорим, че най-вероятно ще се учудят на въпроса ви.

Повечето мъже за съжаление смятат, че фактът, че живеят с дадена жена или имат връзка с нея, вече е достатъчен комплимент. Или че ако в началото на отношенията им са казали по няколко мили думи, това трябва да й стигне за цял живот.

Малко мъже са наясно, че отношенията с жената приличат на отглеждането на красиво, но доста капризно цвете. Ако не се полагат постоянно грижи за него, то ще започне да губи красотата си.

При много жени липсата на комплименти и кавалерско отношение от страна на мъжа води не само до влошаване на настроението, но и се отразява и на физическата им красота.

Някои от тези жени дори стигат дотам, че вече не се интересуват от външния си вид, тъй като така и така няма шанс да получат комплименти от мъжа си каквото и да направят.

Други решават да потърсят от друг мъж комплиментите, които са наистина важни за всяка дама. Но едно важи за всички жени, които не получават достатъчно внимание от страна на мъжете си – те често са в лошо настроение.

Без да осъзнават защо става така, те са раздразнителни, избухват при най-малкия повод. Някои тихо плачат и се затварят в себе си, други изливат яда си върху този, който в момента е най-близо.

А когато вечер се приберат при мъжете си, те остават с убеждението, че жените им просто са имали лош ден в работата. Дори не им хрумва, че фактът, че за пореден път са забравили рождения ден на половинката я е вбесил още от сутринта.

Много жени са наясно, че ако получат цветя от мъжа си, то ще е най-вероятно за осми март, но и тогава не е сигурно. А колко е лесно да се правят малки романтични жестове, които не струват много, а ще накарат жената да се усмихва през целия ден.

Достатъчно е поне от време на време мъжът да се сеща да казва на жената колко е красива или колко я обича, и тя ще сияе и винаги ще е в добро настроение.