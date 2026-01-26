Защо мъжете си мислят, че жените искат секс

Мъжът си мисли, че жена иска да прави секс с него, след като тя му се усмихва. Междувременно тя интерпретира опитите му като приятелски жестове.

Сега учените твърдят, че най-накрая са стигнали до същината на въпроса защо се случва това и всичко опира до това как

мъжкият мозък е еволюирал да приема погрешни сигнали, информира „Дейли Мейл“.

Мъжката способност за възпроизвеждане се свежда до това да се възползва от всяка една възможност. Той трябва да похарчи пари и време, за да привлече жена, което все пак може и да не доведе до секс.

Цената на това дори да не опита обаче е още по-висока, защото тогава той изобщо няма да може да се възпроизведе.

„Нещата не се случват по същия начин при жените“, обяснява изследователят Монс Бендиксен от Норвежкия университет за науки и технологии.

Една жена може да прави секс с различни партньори за кратко време и пак да не създаде деца.

Така че за мъжете е малък риск, ситуацията се разглежда като голяма награда да правят секс с жена, когато им се предостави възможност.

От друга страна, цената е потенциално голяма за една жена, ако тя си мисли, че даден мъж е сексуално по-заинтересован, отколкото е тя самата.

Професор Бендиксен казва, че в течение на хиляди поколения

психологията на жената се е развила повечеq отколкото мъжката и затова жените се нуждаят от много по-ясни сигнали отколкото мъжете, преди да си помислят за секс.

В скорошно проучване на Норвежкия университет за науки и технологии, жени са споделили, че средно 3,5 пъти на година са действали приятелски към мъж и това погрешно е било изтълкувано от него като сексуален интерес.