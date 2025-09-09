Защо не трябва да целувате домашната си котка

Целуването на домашните любимци е често срещан начин за изразяване на привързаност, но специалистите предупреждават, че този жест на обич може да крие неподозирани здравни рискове. Въпросът дали можем безопасно да целуваме домашните си котки разделя собствениците на домашни любимци и ветеринарните експерти.

Ветеринарната наука потвърждава, че котките могат да носят определени микроорганизми, които при специфични обстоятелства могат да се предадат на хората. Сред най-документираните рискове е болестта на котешкото одраскване, причинена от бактерията Bartonella henselae.

„Bartonella henselae засяга приблизително 40% от котките, но повечето не показват симптоми“, посочват изследванията. Това заболяване може да се предаде не само чрез драскотини, но и чрез слюнка, попаднала в открита рана или лигавица.

Друг риск представлява токсоплазмозата, която е особено опасна за бременни жени. При здрава имунна система инфекцията често остава незабелязана, но по време на бременност може да причини сериозни проблеми на развиващия се плод.

Преувеличени страхове и реални рискове

Някои от циркулиращите предупреждения преувеличават опасностите. Бясът, например, макар теоретично възможен, е изключително рядък при домашни котки в развитите страни благодарение на задължителните ваксинации.

„В условията на добра ветеринарна грижа рискът от сериозни зоонозни инфекции е значително по-нисък“, обясняват експертите по обществено здраве.

Други потенциални рискове включват салмонела, стафилококи и различни гъбични инфекции, но всички те са сравнително редки при добре поддържани домашни котки.

Разбират ли котките нашата обич?

Изследванията разкриват, че котките притежават изненадващо развити социални способности. Те могат да разпознават човешки емоции и да модулират поведението си според тях.

Въпреки че целувките не са естествена форма на комуникация в котешкия свят, домашните котки могат да се научат да ги асоциират с положителни взаимодействия. С времето те разбират, че това е проявление на обич, особено ако са били социализирани от малки.

Котките ясно показват своето отношение към човешката близост. Позитивните реакции включват мъркане, бавно мигане, приближаване и спане в близост до стопанина. Негативните сигнали са отдръпване, размахване на опашка, сплескване на ушите или агресивни реакции.

Препоръки за отговорни стопани

Експертите препоръчват няколко основни мерки за безопасност:

Редовни ветеринарни грижи – ваксинации, обезпаразитяване и профилактични прегледи Хигиена на ръцете – измиване след всеки контакт с котката Избягване на целувки в областта на устата и носа Внимание към здравословното състояние на котката

Особено внимание трябва да обърнат бременните жени, малките деца, възрастните хора и хората с отслабен имунитет при контакта с котки.

Алтернативи на целувките

Вместо целувки в лицето, стопаните могат да изразяват обич по други начини:

Бавно мигане – известно като „котешка целувка“

Нежно галене зад ушите и под брадичката

Интерактивни игри и съвместно прекарване на време

Говорене с котката с мек тон

Връзката между човек и котка е едно от най-древните и ценни спътничества. Разбирането на потенциалните рискове не трябва да ни лишава от радостта на това партньорство, а да ни помага да го правим по-безопасно и приятно за двете страни.





