Защо никога да не започваш връзка с женен мъж

Любовта е най-сладко чувство, което разтапя, превзема мислите и ни кара да правим дори глупости понякога. Тази емоция ни дава криле и ни мотивира да се движим напред и нагоре, достигайки целите си.

За съжаление, този дар не винаги е лесен за намиране, защото сродната ни душа е някъде там и нашите пътища не успяват да се пресекат.

Някой имат късмет и я намират много бързо, докато други се лутат в различните отношения, питайки се каква цена трябва да платят, за да намерят и те своето истинско щастие.

Защо да не започвате връзка с женен мъж?

Той никога няма да остави семейството си

В подобни отношения можете банално да загубите младостта си, а мъжа до вас с години да ви лъже, че още малко и вече ще сте заедно. Дните ще минават, а вие ще си останете в крайна сметка само с фалшивите обещания за истинско щастливо семейство. Трябва да осъзнавате реалните факти и да не живеете с розови мечти, мислейки си, че вашата любовна история ще е различна като в някой романтичен филм. Вие просто ще си останете онази другата, която е готова да преглътне всичко и да се смирява с ролята си на втора жена. Винаги ще сте сама на празниците, а това ще ви причинява огромна болка, която бавно ще унищожава надеждата ви за нормални отношения.

Животът ви ще бъде на пауза години наред

Да, времето ще си минава, но вие няма да усещате това, докато един ден не се обърнете и не осъзнаете, че сте пропилели напразно най-хубавите си години от живота. Истинското любовно щастие никога няма да посети и вас, ако пропилявате времето си с женен мъж, който никога няма да остави семейството си.

Занижаване на самочувствието

Съвсем естествено ще страда и вашата увереност в себе си, което е напълно нормално за всяка жена, която се намира в подобна ситуация. Макар в началото да се чувствате като принцеса, защото мъжа до вас ще ви казва, че сте на светлинни години от неговата досадна жена, това лъжливо усещане ще започне да се изпарява след като почувствате как се проточва времето и годините си минават. Ще се чувствате излъгани и измамени от човека, който обичате, което може тотално да срине вашето самочувствие и увереност в собствените сили.

Ще се чувствате самотни

Съвсем нормално жененият мъж няма да има винаги време за любовницата си, защото тя е просто за забавление и повишаване на мъжкото самочувствие. Той има ангажименти към децата и жена си, към тези хора, които с право могат да се нарекат негово семейство. Те винаги ще са приоритет за него и това няма да се промени нито сега, нито след време.

Още в самото начало вашите отношения са обречени на провал

Единственото нещо, което за мъжа до вас е важно е секса. Между вас никога няма да има доверителни отношения, както е в обикновените връзки. Едва ли ще може да се говори честност и комуникация, защото тези фактори и звена винаги ще липсват в отношенията с женените мъже. Много по-добре е да насочите цялата си енергия в друго русло и да намерите човека, който не само няма да ви дърпа назад, но и ще ви обича истински – с цялото си сърце и душа!

