Защо повтаряме грешки от предишни връзки в настоящите и как да спрем

Ако сте се питали защо правите едни и същи грешки във всичките си връзки, може би има някои причини за това.

Разбирането защо тези грешки се случват и повтарят като модели е първата стъпка към промяната. Много хора се оказват във взаимоотношения, които са смущаващо сходни – един и същ тип партньор, едни и същи грешки, едно и също разочарование накрая. И тук съдбата няма пръст. По-скоро се отнася до повтарящи се модели, формирани рано в живота, вътрешни вярвания, навици, незараснали рани, неосъзнати грешки. Ето и основните причини.

Защо повтаряме едни и същи грешки във връзките?

Ранна привързаност и вътрешни модели

От детството си формираме психични и емоционални шаблони или така наречените „вътрешни модели“ за това как би трябвало да функционират взаимоотношенията. В повечето случаи тези модели са базирани на примера, който имаме от родителите и близките си. В тези модели се крият механизми за това колко сигурни се чувстваме, как проявяваме любовта си, как се справяме с конфликтите. Когато ранният ви опит е включвал нестабилност, непредсказуемост, емоционална недостъпност или непостоянна привързаност, може несъзнателно да търсите подобна динамика по-късно във връзките си, според Science News Today.

Пресъздаване на травма

Редица психологически теории описват как хората са склонни да пресъздават преживявания от предишни емоционални рани и травматични преживявания. Това може да е продиктувано от подсъзнателното убеждение, че „този път ще бъде различно“ или желание да се овладее или разреши това, което се е объркало в минала връзка. Дори когато даден модел причинява болка, познатото може да се усеща по-безопасно от непознатото, пише Verywell Mind.

Ниска самооценка или ограничаващи убеждения

Една от възможните причини за повтарящи се грешки и модели във връзките е, че не смятате, че заслужавате по-добро или че любовта винаги означава компромис, жертва или усещане за нестабилност и несигурност в известен смисъл. Това може да доведе до примиряване с нездравословните модели, приемайки, че толкова заслужавате. Именно ниската самооценка и ниското самочувствие ви карат да смятате така.

Комфортът от познатото

Дори болезнената динамика на връзката е позната. Умът, особено в моменти на стрес или несигурност, може да гравитира към това, което знае, което му е познато. Дори когато отношенията причиняват дискомфорт, човек може да е склонен да го преглътне, защото познатото зло носи по-малко стрес и тревожност, отколкото навлизането в нещо непознато.

Емоционална памет и активиране на нервната система

Новите връзки често предизвикват старите рани да изскочат отново. Емоционалните сигнали (изоставяне, критика, дистанциране) активират спомените и горчивия опит от предишните връзки. Нервната система започва да реагира по познати начини – защитна реакция, отдръпване, конфликти, дори това да не е необходимо.

Как да спрем да повтаряме стари модели и да изградим по-здрави взаимоотношения

Промяната на дълбоко вкоренени модели изисква осъзнатост, честност преди всичко със себе си, много усилия. Но е възможно. Ето и някои практични стъпки.

Целенасочено се старайте към самоосъзнаване и откровено помислете върху миналите си връзки. Водете си дневник: записвайте повтарящи се проблеми, как започват и завършват взаимоотношенията, какво ви се струва познато. Идентифицирайте вашия стил на привързаност (сигурен, тревожен, избягващ, неорганизиран), за да разберете кое е типичното ви поведение във връзките.

Вгледайте се в това какво ви провокира – какви ситуации предизвикват емоционални реакции у вас, които се повтарят отново и отново в следващите връзки.

Изяснете какво наистина искате и цените. Дефинирайте какво означава „здравословна любов“ за вас. Дали това е уважение, емоционална безопасност, последователност. Вгледайте се в ценностите, които наистина са важни за вас и които търсите в партньорите си. Избройте наум нещата, които ви тревожат и всички червени флагове, които биха били сигнал за нередност за вас. Знанието за това какво не бихте толерирали помага да избегнете връщане към стари модели.

Поставете здравословни граници отрано. Съобщавайте ясно нуждите си. Ако някой прекрачи установената от вас граница, не се съгласявайте, а отстоявайте себе си и границите, които вече сте заявили ясно. Границите не са стени – те са начини за защита на емоционалното благополучие.

Забавете темпото в новите връзки. Не бързайте с емоционалната интимност, обвързване или сливане на животи. Отделете време, за да наблюдавате поведението на партньора си и своето в множество контексти и аспекти. Не взимайте предвид само това как някой се държи в най-добрия си ден и как се представя в най-добрата си светлина. Това ви дава пространство да забележите повторението на стара динамика.

Излекувайте раните от миналото. Работете с терапевт или консултант, ако това се налага. Ако не успявате да откриете причините сами, обърнете се към специалист. Важно е също да се опитате да сте искрени със себе си, да се вгледате в дълбочина и да анализирате собственото си поведение в миналото. Ако откриете причините, които ви карат да повтаряте едни и същи грешки ще успеете и да намерите механизми за справяне с тях.

Опитайте се да си изградите нови типове поведения и модели. Когато се почувствате притиснати или стресирани както в миналото, направете пауза. Дишайте дълбоко. Запитайте се: „Това стара болка, на която реагирам ли е или тази ситуация е нова за мен?“. Мислете над отговорите целенасочено и аналитично вместо да реагирате автоматично. Обградете се с примери за здрави взаимоотношения (модели за подражание, приятели, ментори).

Общувайте открито. Споделете с партньора си какво сте открили за собствените си модели. Търсете емпатия и взаимна работа, ако и двамата сте ангажирани в подобряването на връзката ви. Използвайте „Аз“ изявления и избягвайте обвиненията към партньора.

Последователност и търпение. Пренастройването на подсъзнателните модели отнема време. Промените вероятно ще бъдат постепенни. Затова не трябва да прибързвате. Празнувайте малки победи заедно.

Често задавани въпроси:

Възможно ли е да повтарям тези модели завинаги?

Не. Психологическите изследвания показват, че макар ранните модели да са силни и оказващи сериозно влияние, те не са фиксирани и определено не е задължително да са завинаги. С осъзнаване, нови преживявания, процес на коригиране и по-здравословни модели на взаимоотношения могат да се формират нови модели.

Как да разбера дали дадено поведение във връзката е стар модел или е нормален конфликт?

Обърнете внимание на емоционалната интензивност, която изпитвате и дали усещането ви е познато. Ако се чувствате по абсолютно същия начин, както в минали болезнени взаимоотношения или виждате да се появяват някои типове поведение, подсказващи пресъздаване на модел. Такива са опитите за емоционално бягство, избягване на проблеми и конфликти, прекалено даване от себе си, без да получавате.

Ами ако продължа да избирам партньори, които провокират стари модели?

Често това се случва, защото подсъзнанието търси това, което добре познава (познато, дори и болезнено). За да промените това, използвайте целенасочено осъзнаване. Запитайте се какво искате в сравнение с това, от което се страхувате. Отложете задълбочаването на връзката, докато оцените поведението си и това на партньора. Консултирайте се с доверени приятели или специалист. С течение на времето можете да се научите да избирате партньорите и връзките си по различен начин.