Защо при развод детето може да избере бащата?

Родителите са в развод. Бащата и майката се съдят, защото всеки иска да задържи децата. Не рядко по-големите да искат да се преместят и да живеят с бащата, а по-малките не се разделят от майка си.

Съдебните решения не винаги съвпадат с желанията на съпрузите и техните деца, а напоследък сред известните личности и богати семейства се появява тенденция, при която тийнейджърите предпочитат да останат с баща си след развода.

Защо децата избират бащата?

„Тенденцията тийнейджърите да предпочитат баща си след развода става все по-забележима в бракоразводните производства. И макар финансовият компонент (възможността за получаване на скъпи подаръци или неплащане на издръжка за детето) да не може да бъде напълно изключен, корените на това решение често са по-дълбоки. Израстването е време на сложни психологически процеси и преосмисляне на семейните отношения“, коментира психологът Ника Болзан.

Въпреки това при повечето разводи децата остават с майката. Според статистиката, съдилищата решават детето да остане с бащата едва в 5-6% от случаите.

От 10-годишна възраст обаче, според нашето законодателство, децата имат право да изразят мнението си в съда за това с кого искат да останат. И може да поискат да живеят с таткото.

Възможните причини са:

Желание за независимост

Юношеството е време на бунт и освобождаване от родителския надзор. В традиционния семеен модел майката често се свързва със свръхзащита, контрол и емоционална близост, което през този период може да се възприема като прекомерен натиск.

Бащата дава повече свобода

От друга страна, бащата може да изглежда по-дистанциран, предоставяйки повече свобода и възможности за себеизразяване. Тийнейджърите са склонни да търсят нови форми на привързаност, които балансират близостта и независимостта.

Идеализация на родителя

Естествено е този, който е по-малко ангажиран с тегобите на родителството, да е по-широко скроен и по-либерален. Така след развода образът на бащата, който влиза в ролята на „неделния татко“, може да бъде идеализиран в очите на тийнейджъра.

Редките срещи и положителни емоции

Срещите един път в седмицата за няколко часа или през уикендите обикновено са изпълнени със забавление и положителни емоции. Те създават илюзията за лекота и спокойствие, докато ежедневните тревоги и конфликти с майката, която носи основната тежест на родителството, стават по-забележими.

Този ефект на „отдалечаване и приближаване“ може временно да изкриви възприятието на детето за родителските роли.

Нуждата от ролеви модел

Моделът, който определя половата идентичност, също може да повлияе на изборите на юношите. Това е особено вярно за момчетата, които по време на пубертета се стремят да демонстрират мъжественост и се идентифицират с баща си като модел за подражание.

Каквито и да се отношенията между родителите, е важно майката да поддържа положителния образ на бащата и да се опита да осигури неговото участие в живота на детето.

Разбира се, възможността той да използва манипулации, не може да бъде изключена. Възможно е той да предлага материални съблазни или да упражни психологически натиск, за да настрои детето срещу майката.

Но дори и в този случай е добре да помним, че подрастващите вече са достатъчно зрели и интелигентни, за да разберат какво се случва и да направят свой собствен избор.