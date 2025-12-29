Защо сексуалният ви живот може да страда

Ново проучване на Lovehoney показва, че повече от половината от хората, които приемат антидепресанти, съобщават за понижено сексуално желание след започване на лечението. Данните разкриват и други тревожни тенденции – 42% от анкетираните изпитват затруднения при достигане на оргазъм по време на секс, а 46% – дори при мастурбация.

Според NHS над осем милиона души във Великобритания приемат антидепресанти, които се изписват не само при депресия, но и при тревожни разстройства и обсесивно-компулсивно разстройство. Въпреки че тези медикаменти спасяват и подобряват качеството на живот, сексуалните им странични ефекти често остават недообсъдени.

„Сексуалните странични ефекти от лекарствата са много по-чести, отколкото хората си мислят“, обяснява общопрактикуващият лекар д-р Гарет Патерсън. По думите му около 25% от всички случаи на еректилна дисфункция са пряко свързани с прием на медикаменти.

Най-често срещаните симптоми включват понижено либидо, затруднено получаване или поддържане на ерекция, генитално изтръпване и трудност при достигане на оргазъм. Всички те попадат под общия термин „сексуална дисфункция“ и могат да имат физически, хормонални или психологически причини.

Антидепресантите обаче не са единствените медикаменти, които влияят на интимния живот. Лекарства за високо кръвно налягане, хормонални терапии, някои обезболяващи и дори препарати срещу киселини могат да окажат ефект върху сексуалната функция.

Специалистите подчертават, че самоволното спиране на медикаменти е опасно. Вместо това, при съмнение за странични ефекти, най-добрият подход е открит разговор с лекуващия лекар. В много случаи е възможна промяна на дозата, смяна на препарата или добавяне на допълнителна терапия, която да минимизира негативния ефект.

Сексуалното здраве е част от общото здраве, а когато любовта „наранява“, причината понякога се крие не в чувствата, а в аптечката.