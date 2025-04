Защо сексът „по приятелски“ носи усложнения

На английски има израз – Friends With Benefits, който на български е практически непреведим, тъй като буквалното „приятели с облаги“ определено звучи смешно. Вместо това, за да предадем значението на израза – а именно познати или приятели, които главно и предоминиращо правят секс без ангажименти, докато отвън изглеждат основно като добри познати – използваме различни обяснителни изрази.

Ето още варианти на превод на Friends With Benefits: например „повече от приятели“, „секс чисто по приятелски“ или „само за секс“ или „секс buddy“ или „приятелско е…не“… Или казваме просто: „виждаме се по приятелски“…

За пример колко труден е преводът, вземаме заглавието на филма с Джъстин Тимбърлейк и Мила Кунис „Friends With Benefits“ (2011), който на български беше преведен като „По приятелски“. Какво „по приятелски“? Ясно какво…

Неангажираща връзка, без обвързване, насочена само към секс и без емоционален ангажимент. И на повърхността – приятни разговори, без никакво задълбочаване. И без близост в крайна сметка. Но все пак с наличие на доверие, може да е в следствие на дълго познанство или на обща приятелска среда – съвсем не става дума за някакви случайни срещи с непознат oт онлайн приложение…

И така, какво би могло да се обърка?

На теория – такава връзка би трябвало да работи чудесно. За съжаление почти винаги се проваля на ниво цялостно изпълнение.

Да бъдеш приятел с облаги звучи като лека, взаимноизгодна връзка, при която не е нужно да ходиш на срещи, за да задоволиш спешните си сексуални нужди. На този човек може да звъннеш и в един часа сутринта, защото уговорката е ясна. При това няма сложни ангажименти: луксозни вечери, любезности около празниците, подаръци или споделяне на подробности за други връзки или бракове.

Изглежда просто, така че защо повечето от тези връзки завършват ужасно?

Причината е, че „приятелството само за единия секс“ си има свои правила. Ако ги нарушите – а това се случва твърде лесно – ви грози голяма беда. Проблемите идват от емоционални усложнения, след които следват и чисто практически такива. Ако сте от типа хора, които не разбират неангажиращия секс, със сигурност такива отношения не са за вас.

Правило едно: Не се влюбвай, иначе…

Ако сте „само за единия секс“, трябва да сте убедени, че никоя от двете страни няма да се влюби. Разбира се, в това няма как да бъдете убедени – по-скоро трябва да сте готови за неприятната реалност, че единият рано или късно ще развие някакви чувства най-малко на привързаност.

Ако връзката е комфортна – а тя най-вероятно е, ако изпитвате удоволствие (а иначе защо ще го правите?) – тогава чувствата неминуемо ще се появят. А когато това се случи обаче – трябва да вземете мерки: спомнете си в крайна сметка защо нямате „истинска връзка“ с този човек, а такава, която е само за секс. Отговорът на този въпрос е и отговор на причината всичко да е просто „приятелство с облаги“…

Правило две: Забравете „приятелското“ дрънкане чрез текстови съобщения – тук сте за „облагите“…

Единственото текстово съобщение, което трябва да можеш да пратиш на подобен „приятел“ е „У нас или у вас?“ и евентуално гола снимка… Не питайте как е минал денят му и не водете каквито и да било глупави разговори чрез съобщения. Този вид връзки лесно водят до объркване, очаквания, неловкости и разочарования… Именно защото хората трудно разбират къде е границата, която не следва да се пресича.

Правило три: Никакви срещи

И избягвайте всичко, което може да се счита за среща. Така че трябва да сте изключително внимателни. Да изпиете едно кафе на сутринта след секса всъщност също е среща. Както и бързото хапване заедно. Както и разговорите за лични неща. Споделянията. Всъщност това не е никакво „приятелство“. Това са само „сексуални облаги“… Сами разбирате колко трудно и нелепо е това, което се случва. Излизането с някого, с когото имате строго сексуални отношения, оставя отворена вратата за емоционална привързаност. Емоционалната привързаност след това ще доведе до чувства. Чувствата ще доведат до това, че някой ще плаче заради връзка, която всъщност не съществува…

Правило четири: Никакви запознанства с близки и роднини.

Защото… представете си, че го харесат? Как ще обясните какви са отношенията ви? Как ще се противопоставите на очакванията на вашите близки и познати? А вие как ще се чувствате, ако ви попитат за него?

Правило пет: Не си мислете, че имате връзка

Причината, поради която връзките тип „секс между приятели“ рядко се получават, е, че хората престават да търсят истински, присъстващ партньор, след като вече имат някой, с когото да спят. Но „приятелят с облаги“ е по-скоро временно решение и никога не трябва да се тълкува погрешно като връзка. Трябва да сте отворени за възможността да срещнете някого, с когото всъщност може да искате да прекарвате дните си истински и пълноценно… Или да си останете в някаква подобна връзка, която всъщност не е връзка.

Правило шест: Забравете за ревността

Ако сте срещнали някого, когото харесвате, имайте любезността да кажете на сексуалния си „приятел“. А ако той ви признае за някой друг: не ревнувайте. Нали става дума за секс и нищо повече? Тогава раздялата следва да бъде най-лесното нещо на земята… Или?

Правило седем: „Резервният вариант“ и „приятелят с облаги“ са различни хора

„Резервният вариант“ и „приятелят с облаги“ са две напълно различни персони. Резервният приятел е човек, с когото вероятно никога не сте спали, но можете да го заведете без притеснение на семейни тържества, рождени дни, партита в офиса и т.н – той просто е най-добрият ви приятел от противоположния пол (очевидно отношенията ви са по-скоро приятелски, като романтичните чувства са по-скоро едностранни или ги няма). Резервният партньор е човек, с когото един ден може да имате връзка… един ден, вероятно, ако най-накрая спите заедно. Него всички го харесват и познават. Сексуалният ви приятел обаче е точно обратното – той е на разположение единствено и само за удоволствие и за нищо друго.

Правило осем: Без интимности, моля!

Запазете романтичните изблици за истинската си връзка. Красотата на „секса по приятелски“ е, че той не е от най-нормалните. Не е нужно да се гушкате след секс. Не е нужно и да прекарвате нощта заедно…

Правило девет: всъщност не сте истински „приятели“

Вие сте повече „секс партньори“, отколкото приятели. Затова не се забърквайте в тази работа „по приятелски“ с истински свой приятел. Ще бъде хабене на време и енергия: след забивката нито ще сте вече приятели, нито ще имате връзка. А и хората, които са приятели, вече имат скрита емоционална привързаност един към друг и това може да доведе до още повече проблеми. И дори до емоционален хаос…

Правило десет: Внимавайте!

Тази игра не е за всеки. Считайте се за предупредени.