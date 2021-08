Защо спането в поза лъжички е полезно?

Ако позата за спане „лъжички“ ви е любима, това не е случайно. Има куп поводи за това, а и много ползи за здравето и психиката. Сари Купър, основател и директор на The Center for Love and Sex в Ню Йорк казва пред Men’s Health, че кожата е нашият най-голям орган и като такава тя се нуждае от максимален допир. Желанието да бъдем докосвани и да се чувстваме в контакт с любимия си човек се изразява във възможно най-плътен допир на нашата кожа с неговата по време на сън.

Ето защо позата „лъжички“ е толкова полезна за здравето и емоционалното състояние. Изконният стремеж на човек да бъде обичан, утешаван и успокояван се олицетворява от тази поза. Тя дава възможност колкото се може по-голяма площ от кожата ви да се докосне до кожата на вашия любим човек.

Според клиничния психолог Санам Хафеез, цитиран от сайта healthdigest.com, „лъжичките“ и гушкането отключват освобождаване на окситоцин, което намалява стреса. Колкото по-малко стрес има в тялото ни, толкова по-малко тревожност и безпокойство ни мъчат. Кръвното налягане се нормализира и натоварването върху сърцето се намалява. По този начин позата „лъжички“ оказва благотворно влияние върху сърдечносъдовата система.

Позата „лъжички“ подобрява и качеството на съня. Ендорфините и окситоцинът, които се освобождават при тази поза на сън с партньора, намаляват стреса и допринасят за подобряване механизмите на съня, намаляват безсънието и улесняват заспиването.

Тази поза е и много полезна за изграждане на близост между двойките. Физическата близост подобрява и емоционалната такава. Това създава интимност на по-дълбоко ниво, надхвърлящо сексуалното.

Ако спите по този начин с партньора си, комуникацията между вас ще се подобри. Създаването и поддържането на дълбока близост чрез позата „лъжички“ ще подобри уменията ви за споделяне, за изразяване на чувства, за преодоляване на различни емоционални бариери.

Коментар с Facebook