Защо фантазираме за други по време на секс?

Голяма част от мъжете, а и жените фантазират за други хора, докато се забавляват със своите половинки в леглото. Трябва ли тези фантазии да ви притесняват или по-скоро е нужно да ги приемете като нормална част от сексуалния ви живот?

Когато една връзка продължава дълго време, неизбежно единият партньор, а понякога и двамата се изкушават „да се отклонят от правия път”. Именно в такива случаи се намесва фантазията.

Ето защо, докато мислите за някой друг си остават само във въображението и не се стига до реална изневяра, нещата всъщност са напълно приемливи.

Разбира се, много хора са скептични по отношение на фантазиите, тъй като смятат, че те са крачка, която може да приближи тях или половинката им към истинска изневяра. Ако обаче човек мисли достатъчно трезво и обича своя партньор, той много добре може да контролира своите импулсни желания, „заключвайки ги” само в своята глава.





