Защо фантазираме за други по време на секс?

Голяма част от мъжете, а и жените фантазират за други хора, докато се забавляват със своите половинки в леглото. Трябва ли тези фантазии да ви притесняват или по-скоро е нужно да ги приемете като нормална част от сексуалния ви живот?
Когато една връзка продължава дълго време, неизбежно единият партньор, а понякога и двамата се изкушават „да се отклонят от правия път”. Именно в такива случаи се намесва фантазията.
Ето защо, докато мислите за някой друг си остават само във въображението и не се стига до реална изневяра, нещата всъщност са напълно приемливи.
Разбира се, много хора са скептични по отношение на фантазиите, тъй като смятат, че те са крачка, която може да приближи тях или половинката им към истинска изневяра. Ако обаче човек мисли достатъчно трезво и обича своя партньор, той много добре може да контролира своите импулсни желания, „заключвайки ги” само в своята глава.
Най-често човек фантазира за друг по време на секс, когато има нужда да разнообрази своя сексуален живот. Това обаче не означава, че неговата половинка му е омръзнала или пък връзката е на изчерпване.
Проблем би било единствено, ако човек се нуждае от подобни фантазии всеки път, когато е интимен със своя партньор. В такива случаи той трябва да се запита защо винаги има нужда от „страничен стимул” и какво всъщност липсва в настоящия му сексуален живот.
Резултатите от различни изследвания показват едно и също нещо – голяма част от мъжете, както и от жените имат сексуални фантазии, свързани с някой познат човек, въображаем образ и/или дори с известна личност. Ако и вие спадате към хората с фантазии и понякога през главата ви минават подобни мисли, докато сте с партньора си в леглото – не се притеснявайте, това е напълно нормално.
Някои хора дори предпочитат да споделят своите фантазии за друг с половинката си. Това е един вид игра за двамата, в която няма премълчани неща, няма излъгани хора, а всичко е дори още по-горещо. Дали и вие бихте разкрили своите фантазии по време на секс с любимия си човек, трябва сами да прецените.
На първо място е необходимо да помислите съгласен ли ще бъде партньорът ви да слуша подобни неща, можете ли вие да ги споделите и разбира се – склонни ли сте да изслушате и сексуалните фантазии на вашия партньор, в които сте заменени с друга?
Ако отговорите и на трите въпроса са „да”, тогава не се колебайте, а разнообразете своя сексуален живот с фантазии. Това със сигурност ще се отрази положително на качеството на вашия секс и дори ще ви направи по-близки с партньора ви. Единственото условие е – и двамата да сте наясно, че всичко, което говорите в леглото, си остава единствено там.
В случай, че сте прекалено срамежливи да разкриете фантазиите си за друг човек пред своята половинка или просто мислите, че партньорът ви няма да реагира добре на тях, просто ги запазете за себе си. Те ще бъдат вашият скрит коз, с който да увеличавате възбудата си в нужния момент.
В крайна сметка човек фантазира за други по време на секс именно поради тази причина – има нужда да изпита нещо различно и желае да усети тръпката от непознатото, което наистина е възбуждащо.