Защо хората ви приемат за даденост според месеца ви на раждане

В крайна сметка, всяко човешко същество иска да чувства, че носи стойност в живота на другите и в света около него. Така че може да бъде дълбоко обезсърчително, когато сте вложили толкова много от енергията си във връзките си и в нещата, за които дълбоко държите, само за да почувствате, че не сте оценени или забелязани в усилията си.

По-долу ще разгледаме какво другите често подценяват у вас и се надяваме, че можете да видите тези неща като най-голямата си сила. Защото истината е, че не всеки ще види стойността, която имате в себе си. Някои хора може да не отдават същото ниво на важност на нещата, които ви правят специални, на нещата, които ви изпълват с ценност, и това е нормално. Всичко, върху което трябва да се съсредоточите, е да представите най-честата версия на себе си в този свят и правилните хора ще ви оценят и ще ви празнуват. Правилните хора ще ви видят ясно.

Януари

Ако сте родени през януари, вие притежавате дълбока вътрешна сила. Хората са склонни да подценяват способността ви да се справяте с различни предизвикателства, защото се справяте с всичко, което се опитва да ви събори, без да молите за помощ или да разкривате, че се борите. Вътрешната ви сила ви прави човек, на когото другите могат да разчитат, и вие успявате да ръководите околните почти без усилие. Това е един от най-важните и полезни аспекти на характера ви, но често може да остане незабелязан или другите да го приемат за даденост, защото се движите толкова тихо и грациозно.

Февруари

Ако сте родени през февруари, сърцето ви е едно от най-красивите неща в вас. Въпреки това, другите може да не виждат често ценността в такава чувствителна нежност, защото понякога я считат за слабост. В действителност мекотата ви прави интуитивни и изключително свързани със света около вас. Тя ви дава стабилност и ви прави човек, който добавя доброта в този свят. Хората, които са откъснати и затворени в себе си, може да не го виждат като нещо, което заслужава да се празнува, но това е безценна характеристика, която ви прави толкова специални.

Март

Ако сте родени през март, хармонията ви е едно от най-ценните неща в вас. Вие сте причината, поради която този свят е толкова справедлив, но хората около вас може да подценяват вашата неутралност и неспособността ви да заемате страна, защото те самите биха предпочели да имате по-силни мнения. Въпреки това, способността ви да виждате всички страни и да претегляте всички аспекти на дадена ситуация е това, което ви позволява да не съдите нещата погрешно или да не живеете живота си през призмата на предразсъдъците, а това е изключително полезна черта на характера.

Април

Ако сте родени през април, вие сте прекрасно любознателен човек и носите този интерес навсякъде, където и да отидете в този свят. Не оставяте нищо необърнато и често живеете много безцелен, приключенски живот. Хората около вас подценяват любознателната ви природа, защото често я възприемат като нещо, което ви прави лекомислен и безотговорен. Въпреки това, способността ви да се възхищавате от Вселената и да продължавате да се вглеждате в тайните на света ви дава уникален опит в него и ви позволява да живеете живота си пълноценно.

Май

Ако сте родени през май, имате най-красивата способност да бъдете сами със себе си. Вие сте научили как да се чувствате у дома в себе си и самотата не ви плаши. Другите може да не виждат това като ценна черта на характера, защото самите те не могат да седят в тишина и да се чувстват комфортно, но в способността да бъдете най-добрият си приятел се крие огромно развитие и сила. Да познавате разликата между самота и усамотение е безценно и ви свързва с нещо, което ви държи по-здраво в този свят от повечето хора.

Юни

Ако сте родени през юни, сте изключително добросърдечни и давате нещо на този свят чрез действията си в него. Давате толкова много от себе си на другите и на каузите, които са ви скъпи. Другите може да не виждат това като ценна черта, защото смятат, че да се интересуваш толкова дълбоко от проблеми, които понякога изглеждат безнадеждни, е безсмислено, но вашата природа е толкова естествено чиста, а светът се нуждае от повече хора, които са страстни и смели в своята страст. Вашата способност да действате от най-искрената част на сърцето си е безценна и прави този свят по-добро място.

Юли

Статистически погледнато, родените през юли са по-склонни от другите да имат изключително висока интелигентност. Умът ви е най-ценният аспект от личността ви и вие мислите по различен начин за света около вас, по начин, който го движи напред. Другите може да не виждат това като нещо ценно, но в подходящата среда вие сте възприемани като новатор и вашият блясък често бива възнаграждаван. Умни, остроумни и блестящи – за това ще ви запомнят. Не позволявайте на никого да подценява тази част от вас.

Август

Ако сте родени през август, сте невероятно трудолюбиви и често правите всичко необходимо, за да постигнете мечтите си. Другите може да подценяват вашата работна етика и огромните усилия, които полагате, когато сте си поставили цел. Има огромна стойност в това да си човек с далновидност, който разбира, че неуморната и усърдна работа, на която се посвещава, го води към по-висша цел. Борите се за това, което искате, и това има огромна стойност в този свят.

Септември

Ако сте родени през септември, в себе си носите мека невинност. Хората около вас може да подценяват колко сте силни, защото мекотата често се свързва със слабост. Въпреки това, именно чистият ви дух и нежността ви дават силата да излезете в света и да го направите по-добро място. Имате сърце, което променя другите, и карате тези, които ви виждат ясно, да искат да бъдат по-добри хора. В края на краищата, има огромна стойност в това да бъдеш обичан от човек като вас, да се свържеш с душа като вашата.

Октомври

Като човек, роден през октомври, вие сте изключително социално същество. Лесно се свързвате с другите и имате успокояваща натура, която кара околните да се чувстват в безопасност в вашата енергия. Някои може да приемат вашата доброта за даденост и да се чудят как е възможно да сте приятел и да поддържате връзки с толкова много хора. Всъщност има красота в това да си човек, който иска да се свързва с другите и използва своята харизма, за да ги кара да се чувстват комфортно и спокойно. Способността ви да обединявате хората е нещо изключително ценно в един свят, който понякога предпочита дистанцията пред дълбочината.

Ноември

Ако сте родени през ноември, сте дълбоко съпричастни и изпитвате огромна отговорност към света около вас и към хората в него. Чувствате това, което чувстват другите, и можете да улавяте емоциите им по начини, които те самите понякога не осъзнават. Този вид интуиция често се възприема като слабост, но всъщност е това, което ви прави толкова силни и важни в този свят. Състраданието и емоционалната ви интелигентност ви позволяват да променяте другите чрез връзките си, а това е рядък и прекрасен дар.

Декември

Ако сте родени през декември, вие сте изключително щедри хора. Винаги сте първите, които предлагат времето, ресурсите и помощта си, когато другите се нуждаят от тях. Въпреки това, има хора в този свят, които подценяват вашата доброта, защото често се възползват от нея. Тези хора ще вземат, вземат и вземат, защото смятат, че доброто ви сърце ви лишава от граници. От друга страна, обаче, има хора, които ценят нежното ви сърце и щедрата ви природа и виждат колко безценно е да имаш такава душа в свят, който понякога може да бъде много егоистичен. Вселената се нуждае от повече хора като вас.





