Защо японският метод за измиване на косата е хит в интернет

Японците са най-добрите хора, от които да се учим, когато става въпрос за красота, тъй като те винаги са с една крачка напред и предоставят добри резултати, които светът сега бавно възприема. Тяхната техника за измиване на косата и грижа за скалпа е популярна в социалните мрежи, като много потребители споделят, че ефектът е поразителен.

Стъпка 1: Омасляване преди измиване

Преди шампоана, в продължение на поне 10 минути, масажирайте скалпа с натурално масло. За предпочитане е маслото от камелия, което е пълно с антиоксиданти и е с лека текстура. Използвано е в Япония от векове. То насища скалпа с влага, без да оставя мазни следи, спомагайки за мекота и еластичност. Богатият състав с олеинова киселина подхранва косата от корена, укрепва фоликулите и насърчава здравия растеж.

Стъпка 2: Нежно почистване с шампоан

Почистването е основата на японската рутина за грижа за косата, където целта е да се премахнат излишните мазнини и замърсявания, без да се отстраняват естествените масла. Изберете шампоан без сулфати и обилно изплакнете косата с хладка вода.

Стъпка 3: Масаж на скалпа

Може да използвате пръстите си или специален масажор за скалп. Масажирайте с кръгови движения, фокусирайте се върху страните, горната част и задната част на главата, за да стимулирате кръвообращението.

Стъпка 4: Подхранване на косата

При тази стъпка трябва да използвате качествен балсам, който възстановява хидратацията, изглажда кутикулите, предпазва косата от външен стрес и осигурява цялостно подхранване. Останете с него за поне 5 минути, след което изплакнете косата си с хладка вода.

Стъпка 5: Серум без отмиване

Вместо да натрупвате тежки стилизиращи продукти, защитавайте косата си със серум без отмиване, който ще ви помогнете за по-лесно сресване, ще ви придаде здравословен блясък и ще укроти косъмчетата. Можете също да изберете леко масло, но не забравяйте да нанесете само една или две капки.