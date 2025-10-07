За втора поредна година община Дупница заделя 250 000 лева за зимно поддържане

250 000 лева ще задели общината за зимното почистване на улиците в Дупница и околните села. От кметството обявиха обществената поръчка в търсене на фирма изпълнител, като сумата е без ДДС, а позициите в нея са три. Прави впечатление, че размерът на средствата е колкото този през миналия сезон.
За зимно поддържане на градската улична мрежа с дължина малко над 78 км са заложени 140 000 лева. Почистването на общинските пътища и извънградската улична мрежа в рамките на населените места в Дупнишко, включително гробищни паркове, ще струва 110 000 лева за общо 85 км дължина.
Зимното поддържане на улиците и пътищата на територията на община Дупница трябва да се извършва в двете посоки на движение и представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда при движение. Видът и обемът на работа по зимното поддържане се определят в зависимот от приетото за дадения път ниво на зимно поддържане. Основните дейности включват патрулно и периодично снегопочистване на пътищата до постигане съответните степени на ниво за поддържане. Фирмата, която ще бъде избрана за изпълнител, ще трябва още да разчиства снежни валове, преспи и снегонавявания, както и да отстранява снежно-ледени пластове. Също така трябва да обезопасява пътищата против хлъзгане чрез разпръскване на минерални материали и химични вещества.
За да кандидатства в обществената поръчка, участникът трябва да разполага с техническо оборудване за изпълнението й: седем снегорина с опесъчител с различна широчина на греблото, два челни товарача и два бордови автомобила и самосвали.
По отношение на зимното поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на общината ще бъде възложено чрез пряко договаряне.
Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен за сезон 2025/2026 и ще бъде в сила от датата на подписване до 30 април 2026 година или до изчерпване на финансовия ресурс.
Фирмите, които са кандидатствали, и техните ценови оферти ще станат ясни до края на месец октомври.
ДИМИТЪР ИКОНОМОВ
За втора поредна година община Дупница заделя 250 000 лева за зимно поддържане
