За втори път: Стоян Кайнакчиев стана Цар на виното в Петрич

Стоян Кайнакчиев е „Цар на виното“ в Община Петрич. Той беше отличен по време на конкурс за „Най-добро домашно червено вино“, в който се включиха близо 40 винопроизводители. Проявата е част от официалното отбелязване на Деня на лозаря и виното край село Ръждак и се организира от Община Петрич, предаде кореспондентът на БТА в Петрич Деница Кючукова.

Втора награда в конкурса беше присъдена на Иван Калинов, а трето място беше отредено на Янко Костадинов. Победителите получиха грамоти, лозарски ножици и съд за вино.

Участниците в конкурса трябваше да представят домашно червено вино, произведено от един сорт или букет от сортове. Виното се предаваше за участие в конкурса в еднакви стъклени тъмни бутилки с вместимост не по-малко от 0,7 литра, предоставени от организатора.

Победителят Стоян Кайнакчиев, който се класира на първо място за втора поредна година, разказа, че се занимава с винопроизводство от 20 години. По думите му хубавото вино се получава от хубаво грозде. Участниците в традиционния конкурс бяха оценени от инж. Коста Костов и инж. Мариана Парапанова, чрез метода „сляпа дегустация“. Двамата бяха отличени с почетен плакет за принос и професионализъм като членове на журито в конкурса „Цар на виното“.

Инж. Костов е най-възрастният действащ винар в страната и членува в журито на конкурса повече от 25 години. За БТА той разказа, че изборът на най-доброто вино е трудна задача. То трябва да притежава типичния за региона добър вкус, аромат, бистрота и цвят. Вината се оценяват по системата на винарската промишленост в България. Той смята, че качеството на виното става все по-добро.

Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Община Петрич Димитър Бръчков и народният представител Костадин Стойков, които зарязаха лозята и пожелаха богата реколта. „Виното присъства във всичките ни обреди. Той е символ, на здраве и плодородие. Петричани винаги сме били добри винопроизводители“, каза кметът и пожела добра и плодородна земеделска година.