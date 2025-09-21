За дълъг живот: Хапвайте всеки ден домати

Всеизвестно е, че ако се стремят към дълголетие, хората трябва да се хранят здравословно и балансирано и да поддържат редовна физическа активност. Ако иска да избегне ненавременна смърт и да се радва на по-дълъг живот, човек всекидневно трябва да консумира домати.

Според диетоложката Джулиет Келоу и нутриционистката и медицински консултант д-р Сара Брюърдоматите са храна, която е особено полезна за сърцето, тъй като понижава холестерола и съответно риска от сърдечносъдови заболявания.

Специалистките са на мнение, че ако искат да извлекат максимални ползи за здравето си, хората трябва да консумират домати всекидневно.

„Като съществен компонент от Средиземноморската диета, доматите са отличен източник на витамини А и С. Те съдържат и мощния антиоксидант ликопен, който подобрява здравето на сърцето и предпазва от различни видове рак“, пишат Джулиет Келоу и Сара Брюър.

За извличането на максимална полза от ликопена експертките препоръчват доматите да се консумират с малко количество мазнина, например зехтин.

В идеалния случай трябва да се хапва една порция домати всеки ден, но дори консумацията им няколко пъти седмично осигурява съществени ползи за здравето, отбелязват Келоу и Брюър. Една порция домати се равнява на един стандартен домат, шест чери доматчета, 200 грама нарязани домати или малка чаша доматен сок.

Особено богати на ликопен са сушените на слънце домати. Количеството на антиоксиданта в тях се равнява на това в шест стандартни домата.





