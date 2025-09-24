За най-спешните дейности по подмяна на ВиК мрежата са нужни 3,7 млрд.лв.

В сряда се състоя първото заседание на Националния борд по водите, който беше създаден за координиране на действията за преодоляване на водната криза и контрол по изпълнение на дейностите, възложени от НС. На заседанието присъстваха представители на четирите парламентарни групи, подкрепящи управлението.

Вицепремиерът Атанас Зафиров обясни, че за разрешаването на проблема с остарялата водопреносна мрежа, и то за най-спешните дейности, са необходими 3,7 млд.лв.

⇒ За 2025 година от Министерството на финансите са посочили, че ще бъдат отпуснати средства за 579 проекта на обща стойност 775,400 млн.лв.

⇒ До края на 2027 г. във ВиК сектора е планирано финансиране за 1,1 млрд.лв.

⇒ Зафиров подчерта, че на базата на получените доклади темповете на амортизация на водопреносната мрежа изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя. Само 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за ВиК сектора.

⇒ Той заяви, че в следващият бюджет ще бъде предложено да има заложено финансиране с предимство на проекти, засягащи ВиК структурата.

Обсъдени са възможности ББР да се включи в процеса на финансиране на проекти.

Зафиров посочи още, че е възложил на членовете на борда да предложат представители на междуведомствена работната група, която трябва да направи преглед и анализ на законодателството и възможностите за решение на кризата.

Бордът ще се събира два пъти в месеца.

До края на деня трябва да стане ясен съставът на междуведомствената работна група, а бордът се очаква да се събере отново на 9 октомври. В него ще участват представители на 7 министерства, ВиК холдингът, Банката за развитие и Националното сдружение на общините.

