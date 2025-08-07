За нас беше чест! С бурни аплодисменти пожарникарите от Кюстендил изпратиха колегата си мл. инспектор Бл. Везенков в последния му работен ден

Последният работен ден на мл. инспектор Благой Везенков от РСПБЗН – Кюстендил, приключи с аплодисменти от колегите му, директорът на РДПБЗН комисар Светослав Георгиев му връчи Плакет за 30-годишната му служба в Пожарната. Благодари му за професионализма и безрезервната отдаденост при изпълнението на професионалната дейност на всички позиции, които е заемал – и като пожарникар, и като инструктор, и като началник в ОДЧ, и като мл. инспектор в група „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ в РСПБЗН – Кюстендил.

Комисар Георгиев го поздрави с думите:

Горди сме, господин Везенков, с постигнатите от Вас резултати в работата Ви с МПО „Млад огнеборец“. Считам за изключителна Ваша заслуга младежките противопожарни отряди да надграждат постижения, да завоюват призови места и Ваш отбор да бъде Републикански първенец. Считам, че много млади колеги избраха професията за своя съдба, е благодарение на Вас! Благодаря! Благодаря Ви и от името на колегите! За нас беше чест да работим заедно! Бъдете здрав! Уверен съм, че контактите ни ще продължат!





