ЗА ПО-ЕФЕКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА: НХГ и 2 ОУ в Благоевград преминаха на едносменен режим

Общината с искане ул. „Митрополит Борис” да остане постоянно двупосочна

От Националната хуманитарна гимназия в Благоевград преминаха на едносменен режим, 667-те ученици вече учат само сутрин, а не както досега – и следобед.

Припомняме, че малко след започването на учебната година от МОН изпратиха писмо до регионалните управления на образованието, с което бе възложено да направят анализ, като планират оптимизиране на държавния план-прием след основно образование /7 клас/ и отчетат прогнозния брой на училищата, които могат да преминат към едносменен режим. От министерството посочиха, че въз основа на получените данни и планираните промени ще бъдат направени изводи за необходимостта за последващи ефективни действия за промени в реализираните политики на национално и регионално. Също така министър Красимир Вълчев изтъкна, че преминаването към едносменен режим е сред приоритетите на министерството, тъй като то създава по-добра образователна среда, гарантира по-ефективно използване на учебното време и дава възможност за развитие на извънучилищни дейности.

Че са готови да преминат към полудневна организация на учебния ден, директорът на НХГ Светлана Солачка обяви в края на октомври, по време на проведено заседание на Обществения съвет на училището, както и по-късно, при обсъжданията на държавния план-прием.

Гимназисти на НХГ по време на едно от междучасията и на влизането в сградата

Учениците от 2 ОУ на двора и входа откъм подлеза, чието стъкло е било счупено ден преди нанасянето в обновената сграда /сн. 3, 4/

Участъкът от ул. „Митрополити Борис”, за който е внесено предложение да остане постоянно двупосочен



Така, след като трите класни стаи, в които се обучаваха първокласници на 2 ОУ, се освободиха, от НХГ преминаха на една смяна. Във връзка с това бе направена цялостна организация и изготвено нова дневно разписание, обособена бе и още една класна стая. Въведена е и т.нар. кабинетна система, вместо 40 мин., както беше при двусменния режим, часовете са по 45 мин. и седмият час свършва в 13:50 вместо в 19:20, както беше при втората смяна. Директорът Св. Солачка коментира, че предстои да бъде обособена още една класна стая. Изградени са и два СТЕМ центъра. Единият е насочен към природните науки – за провеждане на часове по математика, биология, химия, здравно образование и опазване на околната среда. Пространството е оборудвано с компютърни станции, интерактивни дисплеи и специализирани инструменти, които ще подпомагат учениците в разработването на собствени проекти и в усвояването на ключови знания и умения.

Вторият СТЕМ център е ориентиран към профил „Изкуства“ – за творческа работа в области като графичен дизайн, дигитално рисуване, визуални изкуства и мултимедия. Предстои да бъдат оборудвани и допълнителни кабинети по география и история.

Извън материално-техническата база, надграждането и създадената организация за учениците и паралелките, които са общо 25, любопитен факт е, че от 1974 г. до началото на настоящия втори учебен срок в бившата Солунска гимназия винаги се е учило на две смени. Първо, защото от профилирани паралелки е създадена Математическата гимназия, а след това и Езиковата гимназия, и СУИЧЕ. След това, защото физическата среда не е е била пригодена за събирането на всички паралелки в една смяна.

С изграждането на нов корпус, цялостното модернизиране и реновация на едносменен режим преминаха и във 2 ОУ, в което към момента се обучават 500 ученици, разпределени в 21 паралелки. Съответно 1 и 2 клас започват от 8:00 часа, а останалите /3-7 клас/ от 8:15 ч. И тъй като в публичното пространство се появиха коментари и питания защо, след като са в една смяна, часовете не са по 45 мин., директорът Милена Ковачева обясни, че съгласно нормативната база и по-конкретно Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование продължителността на учебния час в 1 и 2 клас е 35 мин., а в 3-7 клас. – по 40 мин.

„Тоест часовете от 45 мин. се отнасят за гимназиалната степен“, посочи М. Ковачева. Сподели и че са изготвени графици и инструктажи за ползването на библиотеката, физкултурния салон, кетъринг залата, надградените СТЕМ центрове, санитарните помещения… Една от новостите е, че по-малките ученици вече не се хранят по класните стаи, а в кетъринг зала, каквато преди нямаше.

„Надяваме се учениците и най-вече посетителите да не проявяват вандализъм и да пазят“, изтъкнаха учители и разказаха как ден преди да се нанесат е било счупено стъклото на вратата на подлеза.

Във връзка с безопасността на учениците сутрин се отварят входът при трафопоста и централният, който вече е откъм ул. „Стефан Стамболов“. И тъй като движението в района е интензивно, с биенето на звънеца вратите се затварят и учениците ползват само подлеза.

Имайки предвид, че преди започването на ремонта на 2 ОУ ул. „Митрополит Борис“ в участъка от ул. „Трети март“ до ул. „Стефан Стамболов“ в посока РЗИ беше еднопосочна, репортер на „Струма“ попита в общината дали въпросната организация на движение ще бъде въведена отново. От там отговориха, че е внесено искане улицата да остане постоянно двупосочна. Очаква се предложението да бъде гласувано на заседание на Общинската комисия по безопасност на движението, насрочено за 18.02. След приемане решението трябва да бъде утвърдено от кмета на община Благоевград Методи Байкушев.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА