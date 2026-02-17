За по-малко от час медици от Спешен център и МБАЛ-Благоевград оказаха първа помощ на 15 пострадали при тежка катастрофа край Железница

Учение за реакция при кризисна ситуация-катастрофа с 15 пострадали се проведе в МБАЛ-Благоевград. В теста участваха екипи на Спешен център, на болницата и студенти от ЮЗУ. За 54 минути медиците стигнаха с линейки до мястото на катастрофата и приеха пострадалите. По сценарий инцидентът е станал между тир и автомобили в района на тунел Железница. Тествана бе цялата процедура в реално време, а пострадалите бяха приети в района на отделенията по хирургия и неврология, където пристигнаха три линейки и им бе оказана първа медицинска помощ. На място „е загинал“ един човек, друг е „транспортиран“ с хеликоптер до болница „Пирогов“, а другите 13 пострадали са докарани до СПО на МБАЛ-Благоевград. От тях четирима са по-тежко пострадали и хоспитализирани, а другите са освободени за домашно лечение.



„Експериментът е първият за последните 20 години и организацията по оказване на спешна помощ при масов травматизъм беше отлична“, заяви след приключване на учението директорът на болницата д-р Димитър Димитров.



На възстановката присъстваха областните управители на Благоевград и Кюстендил Георги Динев и Методи Чимев, кметът на Благоевград Методи Байкушев, директори на болници и представители на други институции.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА