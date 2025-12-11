ЗА ПРИМЕР! Преподавателката в ПГОСУ „Св. Иван Рилски” в Дупница К. Антониева върна изгубена сума пари на 80-г. бивша учителка

Доказателство, че учителят е преди всичко пример – не само в класната стая, но и в живота, беше малък жест от страна на учителката в ПГОСУ „Св. Иван Рилски” в Дупница Константина Антониева. Преподавателката, която е и класен ръководител, намери изгубена сума пари и без да се колебае, я предаде. Оказа се, че те принадлежат на 80-годишна бивша учителка – човек, който е посветил живота си на образованието и поколения ученици.



В знак на признателност директорът на училището Борис Кръстев подари букет на К. Антониева пред целия клас – не само като благодарност, а като пример. Защото в моменти като този се напомня най-важното – че честността, добротата и човечността са уроците, които остават задълго след края на часовете. И учителите са гордост не само заради знанията, които предават, а и заради ценностите, които избират да показват на децата всеки ден.

ИВАН ИВАНОВ