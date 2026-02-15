ЗА ПРЪВ ПЪТ! С песни, танци, дегустация и безплатна скара в Бараково празнуваха Трифон Зарезан

Най-възрастният винар, 80-г. Ж. Тодоров, разкри тайната за здрав стомах

С богата фолклорна програма, кръшни хора и дегустация в Бараково отбелязаха Трифон Зарезан. Че това е първият по рода си празник за 14 февруари, а идеята е хората да се веселят заедно, да са все по-сплотени и единни, коментира вр.и.д. кмет на селото Светлин Златков.

Наред с него главни действащи лица в организацията бяха и секретарят на местното читалище Цветанка Иванова, Лалка Христова – отговаряща за Клуба на инвалида, както и един най-дейните общественици – учителката Даниела Миланова, която е инициатор на редица събития и прояви.

С подкрепата на община Кочериново и на спонсори бяха осигурени и изпечени над 400 кюфтета, монтирана бе сцена с професионално озвучаване, имаше награди… А мнозина хора се спираха пред димящата скара с пари в ръка, като останаха приятно изненадани, че питките и кюфтета са безплатни, като с тях бяха почерпени и участниците в програмата, и всички желаещи от празнуващите.

Сред гостите бе кметът на Кочериново Станислав Горов, който специално се снима с дамите от фолклорна танцова формация „Кочеринка“.

Отец Светослав Кючуков отслужи водосвет, след което най-младите винари Митко и Коки ритуално зарязаха лозето.

Сред кулминациите бе надпреварата на най-добро бяло и червено вино. Имайки предвид, че подобен конкурс не е провеждан досега, не бе изключено и да не се състои. Опасенията обаче не се потвърдиха и общо 11 майстори винари се „престрашиха“ да участват. И за да няма съмнения за влияние и конфликт на интереси, журито бе съставено от двама независими оценители от Благоевград, които не се познаваха помежду си. Впечатление направи, че вероятно в опит да подкупи журито един от участниците бе поставил върху бутилката с вино и суджук. Оценяващите обаче не опитаха домашния специалитет и като истински професионалисти пиха само вода, докато дегустираха.

Вр.и.д. кмет на Бараково Светлин Златков с Цветанка Иванова /вляво/ и Лалка Христова Моменти от ритуала по зарязването на лозето Част от празнуващите, участниците в програмата и извилите се хора Д. Миланова при скарата и раздаването на почерпката Кметът Ст. Горов с дамите от ФТФ „Кочеринка“ Журито по време на дегустацията пред погледа на винари и изложените мостри, сред които и шишето със суджука Живко Тодоров със съпругата и приятели и при окичването с лавровия венец Венцислав Стефанов със „златния медал“ за най-добро бяло вино, реколта 2025

Със специална грамота и „лавров венец“ бе отличен най-възрастният винар, 80-г. Живко Тодоров. В разговор с репортер на „Струма“ сподели, че произвежда вино, откакто се помни, още повече че е от санданското село Спатово, където любовта и грижите за лозето се предават по наследство. По професия е електротехник, дълги години е бил главен енергетик на бившия Текстилен комбинат и се пенсионира като служител в Митница Югозападна.

А на въпроса как се прави хубавото вино, Ж. Тодоров без колебание отговори, че са необходими хубаво грозде и любов. Разказа, че произвежда не в промишлени количество и с цел продажба, а само за себе си, и изтъкна, че виното е и лекарство, и храна.

„Преди време прочетох книга на семейство американци за правилното хранене. По-късно разбрах, че са известни диетолози. Тяхното заключение беше, че виното трябва да се пие на гладно, преди ядене, но не обясняват защо. И понеже ми харесаха съветите в областта на храненето, си казах, че ще започна да го пия на гладно, като преди това бях прочел, че виното е и храна. Правя това вече 4 години и какво се случи? Първото, което установих, е, че започнах да ям по-малко. Другото е, че нямам киселини, не изпитвам дискомфорт. Коремът ми е бетон. Чувствам се много добре“, заяви Ж. Тодоров и обясни, че сутрин на гладно пие по една чаша бяло вино, а преди обяд и вечеря – по една чаша от червения еликсир.

След продължителна дегустация бяха излъчени и победителите. Първа награда за червено вино заслужи Иван Иванов. За най-добро бяло вино със „златния медал“ се окичи Венцислав Стефанов. Той сподели, че има лозе от 6 дка. През миналата година реколтата е била най-добра от 15 г. насам и е произвел 4 тона вино, като изложеното бе от сорта алиготе.

За всички участници имаше подсигурени грамоти и купи.

Програмата бе закрита с танцови хореографии на танцова формация „Кочеринка“. На сцената се изявиха и „Пирински танцов ансамбъл”, детска формация „Кочерински славей“, група за народни хора „Айдара“, възпитаници на Центъра за личностно развитие и творчество – Благоевград. Имаше и изпълнение на „Излел е Дельо хайдутин“ на фона на звуците на гайда, а на площада в Бараково се извиха кръшни хора.

На финала Д. Миланова оправи призив всички заедно да са по-добри и изрази надежда, че първият по рода си празник ще постави ново начало и ще се превърне в традиция.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА