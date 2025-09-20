ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ: Секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора, благоевградчанката Даниела Савеклиева: Ескейп стая на колела пристига в Сандански, учи ни как да се спасим от трафика на хора

В България за първи път пристига интерактивната „Ескейп стая на колела”. Целта е да се фокусира вниманието и информираността на хората към трафика, чиито жертви обикновено са насилвани, принудени или излъгани с фалшиви обещания. Един от най-големите рискове в световен мащаб и спасението коментира в ефира на обедния информационен блок на NOVA NEWS благогоевградчанката Даниела Савеклиева – секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора.

“Проектът, който стартирахме днес, всъщност започна преди година, когато наш експерт се върна от командировка в Полша и там наблюдава на живо ескейп стаята”, обясни Савеклиева.

Вчера камионът бе в София, на 30 септември пристига в Сандански.

“Под формата на две ескейп стаи, които са оформени вътре в самия камион, се провокира целевата група да съпреживее случващото се на жертвите на трафик на хора. Участниците трябва да помогнат чрез решаване на логически задачи и кодове жертвата да излезе от тази ситуация или да потърси помощ”, коментира експертът.

“По този начин ескейп стаята служи като една превенция и ангажиране на вниманието към проблема, защото през последните години трафикът на хора все повече се разраства. Това е едно престъпление, насочено към личността и достойнството на човека. Това е начинът, по който можем най-ефектно да насочим вниманието към него”, смята Савеклиева.

По думите й за първите 6 месеца на тази година са получени 32 сигнала за 45 лица, които са попаднали в една от формите на трафик на хора. От тях две са деца.

“18 от пострадалите лица са били замесени в сексуална експлоатация, 14 с цел принудителен труд, едно потърпевшо лице е било принудено да проси, а останалите 12 са пострадали от друга форма на трафик”, коментира тя.

Ескейп стаята е насочена към целеви групи ученици от горните класове, както и студенти.

“Обстановката вътре е потискаща, за да покаже ясно в колко тежки условия всъщност се намира една жертва и колко е трудно да намериш изход от такава ситуация“, каза експертът

„Винаги казвам, че никой не е застрахован. Всеки може да попадне в такава ситуация в стремежа си да намери по-добра реализация, по-добро заплащане или с идеята, че е намерил любовта на живота си, което е най-честото начало на сексуалната експлоатация”, допълни Савеклиева.





