ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА! В. Савева спечели международния конкурс за най-добро домашно вино „Трифон Зарезан 2026” в Кюстендил, наградиха я сдървено буре

В читалище „Пробуда 1961” – гр. Кюстендил се проведе най-големият конкурс в региона за домашно вино „Трифон Зарезан 2026”. Събитието започна с водосвет за здраве, отслужен от отец Георги, след което журито започна дегустацията на домашните вина. Тази година в конкурса се включиха и участници от Сърбия и Македония, като общият брой на вината беше 38. Официални гости на събитието бяха Иван Андонов – общински съветник и председател на читалище „Братство”, и колежката му в ОбС Цветомира Маринова, съобщиха организаторите в групата „Кюстендил – информационен портал”.

„Всяка година вината стават все по-добри, а културата на производство, особено в Кюстендилския край, е на много високо ниво! Тази година белите вина бяха повече от предходните, като почти всяко едно от тях беше на ниво, да не говорим за червените! Победителят за мен беше висока класа и определено се отличи! Вината се оценяват по цвят, вкус и мирис. Дъбовото буре по традиция се печели от победителя сред червените вина, а тази година виждам, че го спечели нежна дама. Може би ще й е трудно сама да го отнесе вкъщи, но има достатъчно мъже тук, които ще й помогнат! В това буре ще може да си прави виното 7-8 години, а след това ще трябва пак да спечели нашия конкурс, за да продължи винопроизводството!“, заяви Райчо Стойков, член на журито.

Победителката В. Савева Призьорите Журито по време на дегустацията

„Вече поне 5-6 години се занимавам с винопроизводство, като семейството ми помага при подготовката на вината. За трета година участвам в този конкурс, но за първи път го печеля!“, заяви победителката Весела Савева.

След нея в категория „Най-добро червено вино“ се наредиха Ивайло Трендафилов, Горан Георгиев от Босилеград и А. Карамфилова.

В категория „Най-добро бяло вино“ класирането оглави Иван Дамянов, получил като награда екскурзия, следван от Светлана Крумова и Николай Панев.

В категория „Розе“ имаше двама победители – НЧ „Спасовица“ – с. Николичевци и Павел Милушев. Журито реши да присъди и специална награда на НЧ „Спасовица“ за „Отлично представяне и най-редовен участник през годините“, връчена лично на председателя Спаска Методиева.

За всички участници и гости беше подсигурена богата музикална програма, а вокална група „Елеганс“ поздрави всички гости и участници със своите хитове.