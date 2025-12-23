ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА НА ЛРД „СОКОЛ 1911“! Ловци от Благоевград излизат на протест срещу политиката на управителния съвет

Ловци излизат на протест в Благоевград на 29 декември. Това се случва за първи път в над 100-годишната история на сдружението. В заявление, депозирано вчера в общината се посочва, че в 16 часа на 29 декември пред административния офис на Ловно-рибарското дружество ще се състои ефективен протест срещу политиката на управителния съвет, а конкретната причина са наложени наказания за лишаване от правото на лов на 4-ма от членовете и задържан ловен билет и членска карта на един от тях.

Както вестник „Струма“ писа, по сигнал на председателя Иван Василев преди няколко месеца Управителният съвет на ЛРД „Сокол 1911“ наложи дисциплинарни наказания и лиши от право да ловуват за различен период от време на Нивелин Кожухаров, Семир Хаджиев, Крум Георгиев, Светослав Георгиев и Красимир Коюмджиев. Мотивът е, че са се държали арогантно на общото събрание на 47-ма ловна дружинка, проведено през март. Напрежението се нагнети силно в началото на декември, когато при плащане на членската такса от 200 лв. за 2026 г. ловният билет и членската карта на Нивелин Кожухаров са били задържани, за което е сезирана и прокуратурата.

„Очаквахме на последното си заседание на 18 декември управителният съвет на дружеството да разгледа молба на четирима от наказаните да се преразгледат наложените им санкции, тъй като смятаме, че те са неправомерни и се обжалват, обясни адвокатът на потърпевшите Георги Михайлов и допълни: „Молбата е внесена на 15 октомври, в нея се предлага УС да отмени решението си за наказания в името на справедливостта и за да не се стига до съд и ощетяване на дружеството, но до момента нямаме никакъв отговор. Има и подписка на 33-ма души от 47-ма дружинка, която също не беше обсъждана от УС. Нямаме друг избор, освен да излезем на протест, за да ни чуят, и ако трябва, да се намесят министърът на земеделието и горите и Изпълнителната агенция по горите. Дали председателят на УС е внесъл подписката и исканията ни в УС никой не знае, но е факт, че никой от наказаните до сега не е поканен, нито е бил изслушан по повод наложените дисциплинарни санкции.

Под негово давление петима души без нито едно провинение са с най-тежкото дисциплинарно наказание, защото на общо събрание на 47-ма дружинка са изказали лично мнение, различно от неговото. По устав лишаване от право на лов се налага при бракониерство, убийство на куче, тежка злополука или злоупотреба с парични средства и имущество на сдружението, но не и за свободата на изразяване. Освен това явно ръководството на дружеството прилага двоен аршин към наказаните, защото билетът на Красимир Коюмджиев е заверен и върнат, но не и на Нивелин Кожухаров.

Обявяваме протест и призоваваме всички съпричастни и потърпевши от това управление да се присъединят. Аз също съм от засегнатите, като поех случая и занесох първите жалби, няколко пъти отказаха да заверят моята членска карта в дружеството, дори веднъж оставиха парите ми на земята пред вратата. Първо мотивът беше, че не съм плащал членския си внос, но за късмет пазех квитанцията от миналата година. Тогава се оказа се, че съм бил глобен, че не съм се включил активно в обгрижването на дивеча. Освен това за по-задни години съм бил имал задължения към сдружението (въпреки че книжката ми е била заверявана, което нямаше да се случи, ако не бях платил членството си). Изчислиха ми, че дължа 360 лв., внесох ги пред представител на контролния съвет, но на място ми поискаха още 60 лв., не били догледали всичко. Това за мен е злоупотреба, за което смятам да заведа дело“, каза адвокат Георги Михайлов.

ЕКИП „СТРУМА”