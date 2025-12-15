За първи път в историята на ЛРД „Сокол 1911“! Безпрецедентно недоволство: Ловци от Благоевград бойкотираха излети, готвят протест срещу председателя Ив. Василев

Цяла група ловци от ЛРД „Сокол 1911“ бойкотираха двата излета през уикенда в знак на протест и готвят митинг срещу председателя на УС на сдружението Иван Василев. Дългогодишни авджии в една от трите групи на 47-ма дружинка на с. Горно Хърсово, с която ловува и Василев, сигнализираха във вестник „Струма“, че напрежението ескалира. Те поискаха думата във връзка с наложени от УС на ЛРД „Сокол 1911“ наказания за лишаване от правото на лов на 5 души, за което „Струма“ писа преди месец. Припомняме, че в началото на ноември председателят на УС на ЛРД „Сокол 1911“ Ив. Василев информира, че е сезирал полицията за наложени дисциплинарни наказания на Светослав Георгиев, Крум Георгиев, Семир Хаджиев, Нивелин Кожухаров и Красимир Коюмджиев за арогантно поведение по време на общото събрание на 47-ма дружинка през март, за да им се изземе оръжието.

До момента това не е станало, а причината „патронът“ на търпението „да влезе в спусъка“, провокирала взимането на колективно решение за ефективни протести, е задържаните преди дни ловен билет, членска карта и 200 лв. такса за следващата година на Нивелин Кожухаров. В сигнал до Районна прокуратура преди няколко дни той настоява за спешна намеса, тъй като, без да има основателна причина, документите не му се връщат от администрацията на сдружението и той не може да упражни правото си да ловува.

„До края на годината съм си платил таксата, няма влезли в сила наказания, защото ние обжалваме решенията на УС за налагането им и считаме, че те са неправомерно взети. В тази ситуация до произнасяне на съда или на Общото събрание на сдружението никой няма право да задържа или да отнема документите ни. Два пъти ходих в офиса да си ги взема, но една от служителките ми предложи преснимано на лист хартия копие. Подадох сигнал на тел. 112, но от полицията не взеха отношение, защото не се касае за личен документ“, обясни пред „Струма“ Нивелин Кожухаров, собственик на частна фирма и бивш експерт по туризъм към МОН.

„Всичко започна на общото събрание на дружинката през март“, отбеляза дългогодишният ловец, бивш технически директор на Цигарената фабрика и бивш общински съветник Петър Демиревски. Ето какво разказа той:

„Василев водеше събранието и както винаги държеше да гласуваме каквото той предварително беше решил. Аз си подадох оставката като дългогодишен председател и Василев предложи Димитър Ичев от Охранителна полиция за лидер на дружинката. Болшинството обаче подкрепихме кандидатурата на Валентин Ангелов. Това го разгневи, той повиши тон и отказа да даде думата на неколцина да се изкажат. Заради смелостта да заявят различно от неговото мнение петима се оказаха с наказания и това се случи 5 месеца след събранието и 2 месеца след отчетно-изборното събрание на сдружението, за да не бъде застрашено преизбирането му на поста. На събранието Василев ме заплаши, че ще ме удари, прокле ме грозно, за което подадох сигнал до УС, но странно защо той още не е разгледан. Набеди петима колеги в арогантно поведение, защото му се противопоставиха, а самият той се държа агресивно и недопустимо грубо. Когато разбрахме за повдигнатите от него обвинения към петимата, 33-ма души от дружинката, свидетели на случилото се, депозирахме подписка до УС, в която декларираме, че те са спазили етичния кодекс и не са се държали грубо. Нещо повече, четирима бяха възпрепятствани от Василев да изкажат свободно мнението си, доказателство за това е записът от събранието, който сме готови да предоставим. Подписка също не бе взета под внимание от членовете на Управителния съвет, които дори не са изслушали колегите, за да чуят тяхната гледна точка. Това е пълна липса на демокрация и модел на авторитарно управление, наложен в сдружението от години“, заяви Петър Демиревски.

Валентин Ангелов, Петър Демиревски, Нивелин Кожухаров и Крум Георгиев, отляво надясно/ са част от ловците, отказали в знак на протест и солидарност към колега да излязат на лов в събота и неделя Подписката в защита на ловците

„Наказан съм, защото аз броих гласовете по време на гласуването и не подмених вота, а обявих, че Валентин Ангелов печели“, включи се Крум Георгиев и допълни: „Отидох да си заверя билета в офиса и се оказа, че от името на техническия сътрудник Нели и служителката Павлина е подадена жалба в полицията с искане да ни се отнеме оръжието, защото със Семир Хаджиев и Светослав Георгиев сме заплашвали жените. По същото време Нели беше в отпуск и гостуваше в САЩ, а Светослав беше в Германия“.

„Мен пък премести да ловувам с дружинката на с. Лешко, защото не съм му удобен. Решението му беше еднолично, без дори проформа да е предложено за гласуване от дружинката, в която съм от десетки години, както го изисква уставът на сдружението“, включи се и бившият кмет на с. Горно Хърсово Христо Ганев.

„Василев ръководи ЛРД „Сокол 1911“ като еднолично дружество от години и не спазва основния документ за правилата на работа – устава ни“, заяви Семир Хаджиев и обясни: „Решавайки да ни унижи и да ни натрие носа пред останалите, той се самозабрави, очаквайки, че както винаги ще подвием опашки и ще му търсим извинение за нещо, което не сме направили. Първото решение на УС да ни се наложат наказания за лишаване от правото на лов визира несъществуващи в устава срокове от 2 и 6 месеца. Ние веднага ги обжалвахме и настояхме да се свиква общо събрание, при това положение няма как да влязат в сила каквито и да е решения. И защото не показахме смирение, Василев свика спешно второ събрание на УС, на което да поправи допуснатите грешки при провеждане на първото. Така за едно и също „провинение“ получихме две наказания, което е повече от абсурдно. Никой от нас не бе информиран официално по надлежния ред да присъства на заседанието, не беше уведомен и председателят на групата ни, затова петимата изпратихме до УС уведомително писмо, че няма да присъстваме. По устав наказанията се налагат от УС след изслушване на нарушителя, изключение се прави само при изключване, но пак при условие, че нарушителят е бил надлежно уведомен. И най- важното, уставът ни предвижда няколко наказания: порицание, отзоваване от състава на ръководни органи, лишаване от членство от 1 до 3 г. и изключване. Най-тежките са за нарушаване на ловната етика, за бракониерство, при кражба или убийство на ловно куче, за причинена смърт или тежка злополука с ловно оръжие по време на лов и др. Никой от нас не е извършил подобни деяния. Нещо повече, всички участваме активно в грижите за дивеча в определените ни ловни полета“, заяви Семир Хаджиев.

„От началото на октомври имаме депозирано до УС искане да се преразгледат наложените неправомерно наказания, но Василев не свиква заседание. Задържането на ловния ми билет на 1 декември преля чашата на нашата толерантност, защото явно същото се планира и за останалите колеги “, коментира Нивелин Кожухаров и добави: „Всичко е на лична основа, подобно поведение на председателя на ловното сдружение, който създава конфликти вместо да ги решава, е подигравка с нас. Проблемът е, че ловният сезон е 3-4 месеца и на никой не му се занимава да решава натрупани през годините проблеми. Всички сме запалени ловци, цяла година чакаме ловните излети, работим усилено за обгрижване на дивеча и точно когато трябва да „берем плодовете“ на труда си, някой решава да се гаври с нас, като заради егото си иска да ни отнеме правото да практикуваме хобито си, за което си плащаме“, каза Н. Кожухаров.

След първия бойкотиран ловен уикенд групата, ръководена от П. Демиревски и Валентин Ангелов, планира мирен протест срещу политиката на председателя на УС Иван Василев. Ловците поставиха ултиматум през членовете на управителния съвет спешно да се съберат на заседание, на което да отменят нелепите обвинения и наказания на петимата потърпевшите. Ако това не стане до седмица и случаят не се затвори, Нивелин Кожухаров, Семир Хаджиев, Петър Демиревски, Крум Георгиев и председателят на дружинката Валентин Ангелов обявиха, че ще предприемат действия за провеждане на активен протест пред сградата на Ловното в Благоевград.

ЕКИП „СТРУМА”