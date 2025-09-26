За първи път в историята на Разлог се откри зала по бокс – сбъднатата мечта на двама приятели

За първи път в историята на Разлог се откри зала по бокс – обща мечта на приятелите Теодор Георгиев и Иван Лачинов

С официална церемония и водосвет, двама приятели дадоха старт на мечтата си и създадоха първия клуб по бокс в Разлог. И са убедени, че тепърва боксът ще привлича малки и големи спортисти, ще ги учи на гъвкавост, издръжливост, ще кове характери.

Боксът не само е модерен спорт, той е древен и интересът към него не пресъхва, споделя Теодор, който е тренирал над 15 години бокс, но поради травми няма медали. Счита, че не медалите правят спортистите големи, защото много велики личности постигат в живота си много без награди.

„Нарекохме клуба по бокс „Разлог“, защото сме от Разлог, защото сме първата и единствена зала по бокс, правена някога в нашия град, дори и в герба на клуба сме вкарали елементи на герба на Разлог.“ – казва още Теодор.

Още с откриването на боксов клуб „Разлог“ започва записването на желаещите да тренират по групи от 7 годишна възраст и без ограничение за горната граница на възрастта. Амбициозните млади хора вече са влезли в контакти с английски клуб, както и с български клубове по бокс от страната за съвместна работа, лагери и междуклубни състезания, а така също заявяват своето приемане в Българската федерация по бокс, за да картотекират своите боксьори, които, убедени са, много скоро ще носят медали за боксов клуб „Разлог“.

„Нашата мечта се сбъдна, – казват те. – следващата е да имаме от Разлог и региона държавен, европейски и световен шампион.“





