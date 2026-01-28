ЗА ПЪРВИ ПЪТ В КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ: ПГ „Христо Ботев“ в Дупница изкушава бъдещите осмокласници с „Роботика“

В план-приема за 2026/2027 г. заложени общо 15 паралелки в местните средни училища – 5 профилирани и 10 професионални



Общо 15 паралелки в осми клас да има в училищата на територията на община Дупница за учебната 2026/2027 г. е предложено в план-приема. За първи път в него е заложена паралелка „Роботика“ в Профилирана гимназия „Христо Ботев“. От учебното заведение се похвалиха, че това е ново предложение за Дупница и Кюстендилска област, насочено към развитието на технологичните и дигитални умения на учениците в сферата на роботиката и автоматизацията.

На база предложенията от директорите на местните средни училища вече има предварителен списък с 5 профилирани паралелки и 10 професионални. Най-голям е приемът в ПГ „Христо Ботев“, където са заложени 4 паралелки с математически профил, природни науки, хуманитарни науки и вече споменатия профил „Роботика“.

За Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ се предлагат две паралелки с чужди езици – комбинации между английски и испански език. В Професионалната гимназия по облекло и стопанско управление „Св. Иван Рилски“ са планирали две паралелки. Първата е по управление и администрация с професия „Мениджмънт и икономика“ и по производствени технологии с професия „Устойчива мода“.

Професионалната гимназия по транспорт предвижда една паралелка с професия „Автомобилна техника“.

Профилирана гимназия „Христо Ботев“ е с обновена фасада от няколко месеца, а сега планира и новата за областта паралелка „Роботика“

СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ отново ще заложи на паралелки с интензивно изучаване на английски и испански език



Три са предложените от Професионална гимназия „Акад. Сергей Павлович Корольов“, по-известна в града като бившия Механотехникум. Първите две паралелки там са в направление „Електротехника и енергетика“ и са свързани с електроснабдяване и отопление, вентилация и климатизация. Третата пък е по икономическа информатика.

В Професионалната гимназия по хранително-вкусови и химични технологии са заложени две паралелки – по химични технологии (включително и дуална форма на обучение) и по готварство.

Планираният план-прием отчита и кандидати от съседните общини Сапарева баня, Бобов дол и Бобошево, което дава възможност приемът на учениците от тези места да бъде реализиран. За втора поредна година ПГ „Христо Ботев“ предлага и държавен план-прием за предстоящата учебна година за една паралелка в 5 клас със засилено изучаване на математика.

„Това предложение за петокласници затвърждава усилията на общината за създаване на условия и осигуряване на достъп на деца от Дупница до разширени знания в областта на математиката. Предстои всички предложения да бъдат разгледани от Областната комисия по заетост, а крайното решение се взима от Регионално управление на образованието, което утвърждава държавния план-прием в училищата“, коментираха пред репортер на „Струма“ от кметството.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

