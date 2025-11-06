За първи път: Две седмици „Сурва“ в Перник

За първи път сурвакарските дефилета на Международния маскараден фестивал „Сурва“ в Перник ще се проведат в два поредни уикенда. Поводът е 60 години от началото на сурвакарските игри, съобщи заместник-кметът на община Перник Стефан Кръстев.

„През януари 2026 г. градът ни отново ще е столица на маскарада. Откриването тази година ще е на 16 януари, а дефилета ще се провеждат на 17 и 18 и на 24 и 25. Очакват се рекорден брой участници от България и чужбина. Вече са потвърдили групи от Франция, Румъния, Северна Македония, Унгария, Аруба и др. Миналата година чуждестранните групи бяха 23, сега очакваме да надградим нещата. Българските групи могат да подават заявления за участие до 1 декември“, каза Кръстев.

И тази година визията на фестивала е създадена от художничката Марина Стоянова. Тя ще е по-жива и отразяваща традицията. В знака на „Сурва“ пък има повече жълти цветове, които олицетворяват думата сур, означаваща слънце.

Фестивалът ще бъде съпътстван от множество изненади и събития. Както всяка година ще има детска Сурвакариада, научна конференция, множество концерти, изложби, ателиета, спектакли и артработилници.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА