За първи път: Имената на лауреатите на Нобеловите награди ще бъдат обявени от жена

За първи път в историята имената на лауреатите на Нобеловите награди в категориите физика, химия и икономика ще бъдат обявени от жена, предава БТА. Това ще се случи през 2026 г., белгийката Елен Муунс поеме поста генерален секретар на Кралската шведска академия на науките в Стокхолм.

Академията, основана през 1739 г., ежегодно присъжда Нобеловите награди в три научни категории, а Муунс е първата жена, заемала този пост от създаването ѝ. Тя беше избрана на общото събрание на академията в средата на ноември и ще наследи досегашния генерален секретар Ханс Елегрен.

Елен Муунс живее в Швеция от повече от 25 години и от 2011 г. е професор по физика в Университета в Карлстад. От 2022 г. 59-годишната жена е и член на Нобеловия комитет за физика, който избира лауреатите в тази категория.

Освен че обявява носителите на Нобеловите награди за физика, химия и икономика, генералният секретар ръководи дейността на академията и нейния секретариат и изпълнява функциите на управляващ директор на академията. Формално длъжността е втора по ранг след тази на президента на академията, който обаче значително по-рядко се появява публично.

Кралската шведска академия на науките е една от четирите институции, които всяка година в началото на октомври обявяват лауреатите на Нобеловите награди. Наградата за физиология и медицина се присъжда от Каролинския институт в Стокхолм, а тази за литература – от Шведската академия в Стокхолм. Нобеловата награда за мир е единствената, която не се връчва в Стокхолм, а в Осло, като изборът на лауреата се прави от Норвежкия Нобелов комитет.