За първи път на детска градина

Есента наближава и скоро отново ще настъпи моментът, в който хиляди деца ще пристъпят прага на училищата. Това е много важен момент за всички малки пораснали деца, особено за първокласниците, но не по-малко труден и значим е преходът от комфорта на домашния уют на най-малките към първа група в детската градина. И за да бъдете и вие, и вашите малчугани по-спокойни и уверени за това важно събитие, е добре да бъдете максимално добре информирани за това какво предстои и какво е нужно да направите, за да се адаптира детето ви по-лесно към новата обстановка.

От колко години е задължителна детската градина?

От 4-годишна възраст за децата в България е задължително посещаването на държавна или частна детска градина. Този етап е част от предучилищното им образование и освен това е условие за получаването на семейни и социални помощи.

Много от родителите изпитват известно безпокойство от тази стъпка и имат своите притеснения относно периода на адаптацията. Записването в този тип учебни заведения обаче е важен момент в развитието на уменията, мисленето и поведението на децата, който им осигурява по-плавен и нестресиращ преход за тръгване на училище.

Какво е необходимо да закупим за детската градина?

Освен за малчуганите, този момент е особено труден и за родителите, тъй като изисква създаването на нова рутина и добра организация на времето. Също така, обикновено градините предоставят списък с нещата, които трябва да закупите за детето си. А ето и най-важната част от тях, както и съвети на какво да обърнете внимание при избора им:

Раница – изберете достатъчно голяма, но и максимално ергономична и удобна раничка за детето си. Харесайте заедно с него каква да бъде тя и му дайте възможност да ви насочи към предпочитани цветове или любими анимационни герои, които да бъдат част от дизайна й. Колкото повече джобчета и разделения има раницата, толкова по-подредени ще бъдат нещата в нея и детето ви по-лесно ще се ориентира къде какво е прибрано.

Пижама – следобедният сън не е сред любимите неща на малчуганите в детската градина, но изборът на комфортна пижама е особено важен. Отново може заедно с детето си да харесате модел, който да е в неговите любими цветове. Добра идея е да закупите поне 2 чифта пижама, за да сте сигурни, че при евентуално нацапване на дрешката ще има с какво да бъде заменена за останалите дни от седмицата.

Пантофи – те трябва да бъдат много удобни, тъй като детето ви ще е с тях през целия ден, освен когато не е време за игри в двора на детската градина. Важно е да подберете модел, който е лесен за обуване и събуване и не е със сложно закопчаване, а с цип или велкро.

Чорапи, потници и бельо – това са дрешките, които най-често се сменят в детската градина. Добре е да сте подготвили поне по няколко броя от всеки от тях в раничката на детето си, за да има резервни в случай на изпотяване или намокряне.

Блуза с дълъг ръкав и долнище – подсигурете по една резервна блуза и едно долнище, тъй като при игрите в двора или храненията децата могат да изцапат тези, с които са облечени.

Връхна дреха – подгответе в раницата и връхна дреха – суичер, елек, спортно горнище, за да може учителките да облекат детето, ако времето захладнее през деня.

В някои детски градини насърчават и носенето на многократна бутилка за вода, която детето да може да взима със себе си и при игрите навън. Не прибързвайте със закупуването на различни помагала и художествени материали като акварелни боички, пластилин, цветни моливи и флумастери – учителките ще ви насочат кога и какво е необходимо да вземете спрямо предвидените занимания в детското заведение.

Как да подготвим детето за тръгване на детска градина?

Създаването на положителна нагласа е изключително важно, за да подготвите детето за тръгването на градина. На първо място трябва вие да бъдете спокойни, за да предадете това чувство и на малките. Добра идея е да си организирате кратка разходка до детската градина, за да види малчуганът ви, че това е място, изпълнено с игри, песни и приятни емоции.

Можете да помогнете за по-лесната адаптация и ако потърсите друг родител с дете в същата група. Запознайте малките преди старта на градината, за да си имат приятел и познато лице още в първите дни на приспособяване към напълно новата среда.

За да нямате проблем със сутрешното ставане, организирайте и по-ранно лягане на децата. Създаването на приятна рутина у дома ще допринесе и за нагласата на малчуганите, когато ги оставяте в детската градина. Добра идея е да направите лека и здравословна закуска, на която цялото семейство да се наслади. Също така може да слушате и пеете любими детски песнички вкъщи или в колата, докато пътувате към градината.

Със сигурност първите няколко седмици ще бъдат предизвикателни и за вас като родители, тъй като вече няма да прекарвате целия ден с детето си и е нормално да бъдете притеснени за този етап. За да му помогнете обаче по-лесно и бързо да се адаптира към средата и да придобие значителна самостоятелност, избягвайте дългите и драматични сбогувания при оставянето в градината. Говорете с него преди това кога ще го вземете, какво ще правят през деня с останалите деца, а ако то се разстрои и разплаче – оставете учителката да го успокои. В много от случаите, малчуганите спират да плачат малко след като родителите им тръгнат. Опитайте и вариант, в който бащата оставя детето в градината – често то е прекарвало повечето време именно с майката и е много възможно раздялата с другия родител сутрин да се случва по-безболезнено.

Какво да правим, ако детето не харесва детската градина?

За някои деца градината бързо се превръща в любимо място за игри с връстници и ежедневни забавления. Други малчугани обаче по-трудно се приспособяват и доста често първоначално споделят, че не харесват детската градина. Ако вашето дете попада във втората група, поговорете с него, за да разберете къде се крие причината за това нежелание.

Възможно е то все още да не е могло да открие приятел, да не харесва храната или да има други подобни притеснения. В тези случаи може да коментирате проблема с учителката, за да може да е наясно с какво по-конкретно е възможно тя да допринесе детето ви да се чувства по-добре.

Организирането на специален следобед, след като вземете детето си от градина, също може да помогне в тази ситуация. Планувайте приятна разходка в парка, каране на колело или друга любима дейност. По този начин ще изградите балансирана програма и време както за игри с други деца, така и моменти, които да прекарвате и споделяте заедно.

Убедени сме, че въпреки промяната в ежедневието ви, ще преживеете безброй щастливи моменти, виждайки как детето ви расте и се променя с всеки изминал ден, посещавайки избраната от вас градина. Наслаждавайте им се пълноценно!





