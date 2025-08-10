ЗА ПЪРВИ ПЪТ! Община Сапарева баня търси фирма за зимното почистване през следващите 3 години

За първи път община Сапарева баня търси фирма, която да чисти пътищата не за един, а за цели три сезона. Досегашната практика в курортното градче беше да се сключва договор с избраната фирма-изпълнител зима за зима. Този път обаче от кметството са решили да променят подхода и стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за зимното поддържане на общинската пътна мрежа за периода от 2025 до 2028 година. Прогнозната стойност е 390 000 лева без ДДС за целия тригодишен период.

,,Новият подход цели по-добро планиране, предвидимост и по-качествена зимна поддръжка на пътната инфраструктура. Обхватът включва 22 километра местни общински пътища, основно в планински терен, и 50,65 км улична мрежа в рамките на населените места. Услугите трябва да се извършват машинно, с помощта на специализирани снегорини и пътни машини с общо предназначение. Опесъчаването също ще бъде извършвано със специализирани машини, като за целта община Сапарева баня ще предостави пясък и техническа сол“, поясниха от общинската администрация пред репортер на ,,Струма“.

Изискванията, заложени в документацията, са дебелината на снежната покривка да не надвишава 5-7 см, като снегорините ще преминават периодично в зависимост от метеорологичната обстановка. От кметството уточняват още, че ще се заплаща само за реално извършена работа, на база снегопочистване и опесъчаване на километър от пътната лента. Заплащане не се предвижда при евентуалното използване на резервна техника при дежурства.

