ЗА ПЪРВИ ПЪТ! Сложна 7-ч. операция осъществиха хирурзи в МБАЛ – Благоевград на 62-г. пациент с онкологично заболяване

Сложна операция на 62-годишен пациент с рак на хранопровода извърши екип на хирургично отделение в МБАЛ – Благоевград. Операцията е продължила 7 часа под ръководството на д-р Стоян Петров, специалист по гръдна и коремна хирургия в „Пирогов“, с участието на хирурзите д-р Иво Копанаров и д-р Александър Соколов, и анестезиолога д-р Александър Вакашински. При интервенцията първо е бил отворен гръдният кош на пациента, а после коремът. Изрязани са части от хранопровода и стомаха, след което е направена анастомоза – връзка между двата органа. Тежката операция, която се прави за пръв път в болницата, е била успешна. След като се е възстановил, пациентът е изписан в добро състояние. Терапията му ще продължи , а шансът за пълно излекуване е многократно по-голям.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА






