За танца паневритмия: Бялото братство чисти района на Седемте езера

Бялото братство, което преди месец изгради лагер при Долното езеро, прави днес почистване на района, както и при Молитвения хълм, където сутринта на 19-и август привържениците на Петър Дънов посрещнат духовната Нова година, а след това се включват в ритуала – танца паневритмия.

В средата на август районът на Седемте езера е пренаселен с туристи, необходимо е почистване от фасове, найлонови бутилки и торбички, а по вътрешно правило в лагера на Бялото братство 17 август е определен ден за почистване.

На терена се използват коне за тарнспортиране на багажа на туристи и лагеруващи, те също замърсяват. Събраното се сваля с коне до седалковия лифт, след което – до началната станция, оттам се прибират от екипите по чистотата на Община Сапарева баня. За паневретмията, която е във вторник сутринта, районът ще е напълно почистен.БНР





