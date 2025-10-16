За шести път: Съдът остави Благомир Коцев в ареста

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста. Решението беше прието от Софийския апелативния съд, като един от тримата съдии го подписа с особено мнение.

Съдът счете, че и под домашен арест, с оглед, че Коцев все още изпълнява длъжността кмет, може да реализира голяма част от служебната си дейност. Съдът прие, че свидетелите не твърдят, че парите са искани от Коцев, а от негови подставени лица. Като не може да се приеме, че не са злоупотребили с името му.

Защита е направила второ искане за разпит, включително и от Асен Василев. Според съда, ако това не стане в кратък обозрим срок, при следващо разглеждане това би било причина за промяна на мярката.

„Надявам се да уважите искането за промяна. В ареста или в домашен арест – как бих могъл да влияя. Единствената разлика е, че искам да бъде близо до семейството си, да им помагам, имам 2 малки деца”, заяви Благомир Коцев пред съда.

Особено мнение на членен-съдия Андрей Ангелов:

„За съжаление процесуалния закон обвързва преценката за компетентност с обстоятелствената част на обвинението. Към настоящия момент, а и към образуването на досъдебно производство, обвинението е включило лице с имунитет – народен представител. Въпреки законовата обвързаност на съда, следва да бъде посечено, че са изминали 11 месеца от образуването като над 3 са налице и задържани лица. Въпреки този немалък срок на разследване и понастоящем лицето с имунитет продължава да бъде неустановено, което обективно е в противоречие с лимитирания факт – 240 и неустановеността му. Съдебният състав следваше да констатира злоупотреба с право с включването на това лице с имунитет. По този начин би се дал ясен знак на обвинението да прецизира обвинението в срока на разследване, в противен случай се дерогират разпоредбите от НПК. По съществото на делото намирам, че извън материално правно основание, свързани с деянията, не са налице предпоставките за съществуване на най-тежката мярка за неотклонение. Обоснованото предположение и към двете деяния не е с интензитета, за да е на лице арест. Несъмнено е, че в рамките на настоящото производство, при инцидентен съдебен контрол върху дейността на разследването, липсват принципите на непосредственост и състезателност по събиране на доказателства, поради което преценката за достоверността им се извършва в ограничен обсег, но въпреки тази ограниченост, показанията на Пламенка Димитрова, които основно уличават Коцев, не може да бъде игнорирано, че изхождат от икономическо обвързано лице”, смята съдия Ангелов.

Според него качествената характеристика на главното доказателствено средство е от такова естество, което налага внимателна проверка на данните, съдържащи се там – такава проверка органите на досъдебното производство не са извършили в пълнота. Не е съгласен и с приетото от мнозинството за реална опасност, ако се намели мярката.

„Обвиняемият няма криминално минало, срокът на задържането е 3 месеца и 8 дни и в този аспект, не мога да приема, че само обществената опасност е достатъчна”, смята съдията.

„На следващо място, мнозинството от съдебния състав се позовава на възможността на Коцев да влияе на разследването, предвид заеманата от него длъжност – не мога да се съглася, тъй като за държавното обвинение, ако заеманата длъжност кмет на община Варна е в състояние да рефлектира върху разследването, съществува възможността да инициира процедура по чл. 69 по НПК, свързана с отстраняване на лицето от длъжност.Прокуратурата не се е възползвала от тази възможност, поради което очевидно приема, че Коцев не може да влияе върху процеса на разследване, който вече 11 м. продължава.Продължаване на най-тежката мярка за Коцев нарушава и принципа за процесуална равнопоставеност, доколкото е видно че другите обвиняеми – Кателиев и Стефанов са с по-лека мярка”, е мнението на съдия Ангелов, който смята, че Благомир Коцев трябва да остане с мярка подписка.

