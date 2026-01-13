За 1 евро паркираме в „синя зона” в Благоевград

1 евро да стане цената за 1 час престой на автомобил в „синята зона” на Благоевград ще предложи кметът Методи Байкушев на съветниците на предстоящата в края на януари сесия на ОбС. Цената, която се получава при превалутирането, е 1.02 евро.

„Намерението ни е всички цени на „Паркинги и гаражи“ – абонаменти, заскобяване, вдигане с паяк и наказателен паркинг, да се закръглят надолу в интерес на гражданите“, обясни управителят на общинското дружество Бойко Пандурски. С подготовката на промените на цените в общинските наредби и превалутирането им в евро, които трябва да се внесат за одобрение от местния парламент, е ангажирана секретарят на кметството Десислава Витанова-Кехайова.

От 1 януари частните фирми „Струма 11” ООД и „Бистрица 96“ ООД, оператори на градския транспорт в областния център на Пиринско, също закръглиха цената на билетчето надолу в полза на гражданите. До края на януари то се продава за 1,20 лв., но за 60 цента.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА