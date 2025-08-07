За 5 години магазините в Сандански от 300 станаха 80

Търговка спусна кепенци на дюнерджийницата си заради нулеви обороти и наем 1500 лв.

Поредна търговка в Сандански затвори магазина си след половин година бизнес на централната улица „Македония”. Причината за крайното й решение били нулеви обороти за близо месец в търговския обект.

Мария Николова от началото на годината държи под наем помещението, обособено като дюнерджийница. То вече е затворено и се извършва ремонт. По всяка вероятност помещението ще бъде преобразувано за други дейности.

До това решение Мария стигнала, след като за месеците юни и юли оборотът паднал драстично. „Не мога да покрия наема за помещението, което е 1500 лв. А с всеки изминат ден нещата стават все по-зле, без реализирана продажба”, разказа собственичката на търговския обект. Тя сподели, че ще разпродаде една част от инвентара, друга ще подари на близки и приятели и социални домове.

В рамките на две години това е пореден наемател на това помещение, който се отказва от търговията поради висок наем и слаби обороти.

В края на юли свободните помещения, разположени на търговската и второстепенни улици в Сандански, бяха 5, сред тях и магазинът за обувки на бул. „Свобода“.

В началото на месец август някои от собствениците спуснаха кепенци и поставиха табели с надпис „Магазинът ще отвори на 1 септември”. Други пък са посочили, че ще отворят на 14 август, а някои поставиха най-редовния надпис „Разпродажба“, което обаче се отнася за стоки от миналогодишна колекция. Има и търговци, които разпродават на половин цена лятната си стока.

Търговията с дрехи в курортния град с всеки изминал ден става все по-трудна. Според справка в община Сандански само за пет години от около 300 търговските обекти в Сандански са намалели до 80.

ЛИДИЯ МАНЕВА






