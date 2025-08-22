Звездата на ПК „Вихрен“ П. Мицин получи рамо от МОК за олимпиадата в Лос Анджелис

Звездата на ПК „Вихрен“ и на родното плуване Петър Мицин получи рамо от МОК за олимпиадата в Лос Анджелиз през 2028 г. Възпитаникът на треньора Николай Вакареев в Сандански беше одобрен като стипендиант на Международния олимпийски комитет заедно с още 11 наши състезатели в 10 вида спорт, съобщи вчера председателят на БОК Весела Лечева. Това означава, че избраните ще могат да разчитат на финансова и логистична подкрепа в подготовката си за най-големия спортен форум в рамките на трите години до провеждането му. Мицин е световен рекордьор на 400 м свободен стил при юношите, световен шампион в същата дисциплина и втори на планетата на 800-метровата дистанция, европейски първенец на 200, 400 и 800 м, а през юни т.г. триумфира в първенството на Стария континент за младежи до 23 г. също на 400 м св.ст. Другите български спортисти, попаднали в одобрителния списък, са Памела Миткова (лека атлетика), Йоана Георгиева (кану-каяк), Рами Киуан (бокс), Иван Димов и Христо Христов (вдигане на тежести), Валентина Георгиева (спортна гимнастика), Яница Динева (художествена гимнастика), Йоана Илиева (фехтовка), Десислава Ангелова (гребане), Стоян Кубатов и Ивайло Тисов (борба).

„Предложихме повече състезатели, защото всеки един от тях има шанса да подобри постиженията и развие таланта си в следващите три години. Като част от програмата „Олимпийска солидарност“ атлетите влизт на практика в голямото олимпийско семейство и могат да усетят пряко подкрепата на Международния олимпийски комитет“, коментира още В. Лечева.

За игрите в Париж-2024 бяха финансирани представители на 195 национални олимпийски комитета. Стипендии получиха 1560 състезатели (844 мъже и 716 жени), които спечелиха във френската столица 75 медала в съотношение 26 златни, 20 сребърни и 29 бронзови. Подобрени бяха и куп национални и лични рекорди. Идеята за подобна подкрепа на млади таланти се ражда преди Барселона-1992 и оттогава непрекъснато увеличава обхвата си, съобразно променящата се финансова конюнктура в съвременния свят.

ТОНИ КИРИЛОВ

Одобреният стипендиант на МОК П. Мицин със своя треньор във „Вихрен“ Н. Вакареев





