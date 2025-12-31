Звездите определят кой е зле в секса

По принцип не харесваме обобщенията, но все пак – когато се запътите към леглото с Овен, Лъв или Стрелец, оставете високите очаквания зад гърба си.

Тези три зодии въплъщават огнената стихия. Ентусиазмът им е голям, хвърлят се презглава в сексуални приключения, но способността им да усетят истински партньора е малка.

Овен

Те са кралете и кралиците на куикитата. Овните са обсебени от физическия аспект на секса. Обичат да показват доминация, както и да се чувстват като топ атлети в леглото. Липсва им чувственост, нямат и много търпение. Общо взето, предиграта им е слаба работа, а по време на самия секс акробатиките им по-често докарват на “жертвата” световъртеж, отколкото оргазъм.

Лъв

Егото им е като надуваем дюшек – не е много стабилно, но пък е много голямо. В секса за Лъва е важно да се чувства обожаван и суетата му да е нахранена. Смята, че да го имате в леглото си само по себе си е привилегия, за която трябва да му благодарите цял живот. Няма дори да му мине през ума да ви попита какво харесвате. Как какво? Него! Не е лош човек, но едва ли ще е най-добрият секс в живота ви.

Стрелец

Шумни, импулсивни, безразсъдни и неуправляеми. Звучи ли ви като описание на добри любовници? Не? Познахте. Стрелците са очарователни, макар и малко припряни във флирта. В леглото са още по-импулсивни, а освен това са напълно погълнати от себе си. Забавни са и едно нещо не може да им се отрече – експериментират по всякакъв начин и дори най-екстремните ви фантазии няма да ги стреснат. Но думи като чувственост и нежност не са в техния речник.