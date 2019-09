Звездите променят съдбата ни на всеки 28 години

Има една приказка – всичко се връща, what goes around, comes around, но тук не става дума за реваншистките уклони на съдбата, а за това, че периодически ни се дава шанс да се срещнем отново и с болезнени, и с радостни теми в живота си, да ги поемем в хода на дните си и да преработим по-различно, по-мъдро, по-леко, по-широко, по-зряло. Евентуално.

Всички процеси в живота и природата се развиват циклично.

Всяка година нашата планета прави една обиколка около слънцето, посрещаме новата година и се чудим да се смеем или да плачем.

Всяка сутрин слънцето изгрява и започва нов ден, който обичайно подхващаме оттам, откъдето сме наченали и предишния.

В живота на индивида основно значение има цикълът от 28 години, когато една фаза на развитие се сменя с друга.

Особена магия има в циклите, базирани на числото 7, което от древни времена се е възприемало като свещено. Негово кратно е и 28.

Седем планети и седем дни от седмицата. Седем музикални тона. Седем цвята на дъгата. Саптариши, седем мъдреци, проводници на божествената промисъл, които канализирали цялото познание за миналото, настоящето и бъдещето на човечеството в хиндуистката митология. Свети седмочисленици. Седем смъртни гряха. Седем континента.

Истината е, че около 28-годишна възраст се изпълват няколко важни астрологични цикъла. И е по-коректно да се говори за възрастта между 27 и 30 години, когато личността преживява преломни промени, чиято цел е да подпомогнат психическото израстване.

Астрологичните събития, които насищат този период от живота с предизвикателства, страх, несигуност, решимост, жизненоважни решения, са:

– завръщане на прогресивната Луна

– Сатурново завръщане

– тригон на транзитния Уран към рождения Уран

– Лунните възли се обръщат на 180 градуса от наталната позиция

– транзитният Юпитер прави опозиция към рождения Юпитер

Луната отразява детската фаза в живота ни, когато се свързваме със света предимно чрез чувствата и емоциите.

Ако сме обградени от обстоятелства на приемане, обич и здравословна привързаност, ние се отваряме, разцъфваме и се доверяваме.

Но когато доминиращите преживявания са на отхвърляне, отричане и критика, ние се научаваме да се капсулираме, да игнорираме чувствата, да се пазим. Чувствата са носителят на душата ни и чрез тях се ориентираме за мястото ни в битието.

Затова движението на прогредивната Луна проследява флуктуациите на нивото на емоционалния отклик, измененията и осъзнаванията, които евентуално осъществяваме по отношение на свързването с другите, със себе си и с болките и травмите, които сме преживели.

Завръщането на прогресивната Луна бележи нов цикъл на преработване на детските ни обусловености. С него започва нова фаза на съзряване, в която ни се дава да получим повече осъзнатост за защитните ни механизми, които ни пречат да участваме по-пълноценно в света навън.

Сатурн сам по себе си представлява принципа на зрелостта, вътрешната стабилност и сигурност. Първото му завръщане около 28-годишна възраст отразява реалността на излизане от детството и навлизане в света на възрастните с неговите отговорности. Вече не сме ученици, нито студенти.

Излизаме сами на бойното поле, на сцената на житейския спектакъл, където можем да разчитаме само на себе си. Напускаме родния дом (освен ако не сме го осъществили доста по-рано, сега е последното повикване), започваме работа, сменяме професия, женим се, развеждаме се, раждаме деца – въобще всичко, което предопределя нова житейска фаза най-вече на база осъзнаването, че единственият, който може да взима решения, си ти самият – не родителите, не страховете, не социалната конвенция, не несъзнаваното чувство за вина и дълг.

Във възрастта между 27 и 30 години Сатурновото завръщане ни подканя да се вгледаме в себе си, да си признаем грозните и болезнени истини и да поправим онова, което не ни е позволявало да стъпим на собствената си пътека, да се реализираме като уникални индивиди, следващи повика на сърцето.

От своя страна Урановият тригон бие камбаните на независимостта, за да се събудим от сладката дрямка в зоната на комфорт. Той ни насърчава да поемем риска да сме различни, да сме самородни, да се борим за собствените си ценности и страсти.



При обръщането на Лунните възли транзитният северен възел отива в съвпад с рождения южен и обратно. Този процес ни помага да разпознаем психологическите си блокажи и модели, които ни възпрепятстват да станем своето предназначение в настоящия живот, да поемем по пътя на индивидуация и да изпълним мисията си.

И накрая опозицията на транзитния Юпитер към наталния ни отваря очите за възможностите, които животът е подготвил за нас и за израстването ни. Импулсът да се направим на заспали е твърде привлекателен, защото тези шансове няма да ни бъдат дадени даром, те ще изискват сатурново усърдие, чрез което да си ги заслужим.

Възрастта между 27 и 30 години е критична, защото биваме изхвърлени от гнездото – и психически, и физически – за да се научим да летим.

Този процес нерядко е съпътстван от падания, падения, срам, синини и охлузвания, които в крайна сметка ни правят по-устойчиви, а най-ценните уроци са онези, които учим, докато си чупим сами главите.

Някои хора обаче не успяват да полетят отново след краха.

Сатурновият принцип на реалността с нейните отговорности, граници и постъпателни усилия се оказва твърде груб и непосилен за тях, а душите им сякаш отказват да завършат въплъщението си.

Това са хора, на които по една или друга причина – нерядко заради мащабна травма в детството – им се е наложило твърде бързо и шоково да пораснат, докато съкровена част от психиката им е останала завинаги в детския рай на блаженството, за да се съхрани.

Подобни личности са и част от Клуб 27 – популярното название на група известни музиканти и певци, повлияли главоломно развитието на музиката и напуснали земния свят на възраст 27 години. Например, Джанис Джоплин, Джими Хендрикс, Джим Морисън, Ейми Уайнхаус, Брайън Джоунс, Димитър Воев.























Коментар с Facebook