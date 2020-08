Звездни гости уважиха бляскавото събитие Diamond and Champagne Night в Свети Влас

Бляскавото събитие в Свети Влас Diamond and Champagne Night в началото на август бе уважено от звездни гости – Данчо Динев, собственичката на SSG Jewellery and Diamonds Мирела Ненчова, актрисата Саня Борисова, „Мисис България Вселена 2009” Елена Караколева, собственичката на Bridal Fashion Анелия Петкова, PR експерта Анина Рангелова, г-жа Славина Шулева, г-жа Марина Вълканова, г-жа Славка Занева, г-жа Биляна Тончева, г-жа Кристина Тепкян, PR специалиста Атанас Лазаров, Румен и Магдалена Ралчеви и още представители от модния и звезден елит на България. Те имаха удоволствието да се насладят на Welcome Drink и коктейли от Pernod Ricard Bulgaria.

Преди старта на тази специална вечер непосредствено пред ювелирния магазин на SSG Jewellery and Diamonds акустира прекрасна яхта, предоставена от елитното клубно място за яхтсмени, едно прекрасно допълнение за една незабравима нощ на удоволствия и морски развлечения в тази изключително луксозна черноморска обстановка в Свети Влас.

Гостите поглезиха не само вкусовите сетива, истинска наслада за очите бе изтънчената колекция на известната дизайнерка Евгения Борисова. Тя внесе необходимата доза звезден прашец, стил и класа на събитието. По червения килим премина и инфлуенсърката Габриела Бизеранова. Бившият републикански шампион и професионален фитнес инструктор Тодор Миков разказа за професионалния си опит. А бранд мениджърът на SSG Jewellery and Diamonds Петя Велкова ексклузивно представи стилните цветни диаманти на ювелирната компания и сподели повече информация за тях. За всички гости имаше и специална отстъпка за бижутата, но в края на вечерта двама имаха късмет да открият истински диамант на дъното на чашата си. Професионалисти провериха и гарантираха за уникалността на скъпоценните камъни, към които победителите получиха и удостоверяващ произхода на диаманта сертификат.

