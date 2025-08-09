Топ теми

Звездно шоу: Метеори, персеиди, затъмнения и пълнолуния-кога да погледнем към небето

Тази година небето ни поднася истинско шоу – от зрелищни метеорни дъждове до рядко слънчево затъмнение

Астрономическото лято на 2025 ще бъде запомнено с впечатляваща небесна програма, която ще зарадва и най-неопитните любители на звездите.

 12-13 август –  Персеиди: до 100 падащи звезди на час. Желанията са бонус
 19 август –  Синьо пълнолуние: второто за месеца, рядка и магична гледка7-8 септември –  Тотално лунно затъмнение: Луната ще се обагри в червено
 21 септември –  Частично слънчево затъмнение: гледайте само със защитни очила
 Всеки ясен вечерен час – Млечният път: най-ярък далеч от градските светлини

Съвет: Вземете фотоапарат или телефон с нощен режим, намерете тъмно място…и се пригответе за магия.

Астрономи съветват любителите да се отдалечат от градските светлини за най-добра видимост, а за Персеидите – просто да намерят тъмно, спокойно място и да гледат към североизток след полунощ.



